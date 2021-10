Yuki Tsunoda dit qu’il a essayé de garder Lewis Hamilton aussi longtemps qu’il le pouvait dans les premières étapes du Grand Prix de Turquie.

Le pilote AlphaTauri a admis qu’il était impatient de voir son collègue pilote Honda Max Verstappen battre Hamilton au championnat cette année. Tsunoda a gardé Hamilton derrière, tout en essayant de préserver ses pneus, jusqu’au huitième tour de la course.

Lorsqu’on lui a demandé par . s’il avait apprécié son duel avec le septuple champion du monde, Tsunoda a répondu : « Je m’en fiche pour être honnête.

« Je veux que Max gagne, c’est la dernière année de Honda [with] Red Bull aussi. J’ai essayé de tenir Lewis le plus possible, je ne sais pas combien de tours. J’essayais d’économiser plus mais je n’y arrivais pas.

Après avoir dépassé Tsunoda, Hamilton a dépassé beaucoup plus rapidement Lance Stroll, Lando Norris et l’autre AlphaTauri de Pierre Gasly. Mais bien qu’il ait tenu la Mercedes à distance plus longtemps que ses rivaux, Tsunoda a déclaré « huit tours, ce n’est pas assez. »

Il a admis qu’il avait pris trop de vie à ses pneus à ce stade de la course et qu’il en avait souffert plus tard.

« J’ai juste utilisé trop de pneus au début de la bataille avec Hamilton », a-t-il déclaré. « Après ça, c’était vraiment difficile de garder le rythme.

« J’ai juste fait un tête-à-queue et j’ai essayé d’aller plus vite. Aussi les miroirs, je ne pouvais rien voir à cause, je pense, de la poussière. Je ne pouvais tout simplement pas voir, je pensais qu’il y avait une voiture juste derrière moi alors j’ai juste dû pousser et filer.

« La pirouette a ruiné toute ma course, donc c’est dommage. Il était possible de marquer des points aujourd’hui, donc c’est juste dommage.

Parti dans le top 10 pour la première fois depuis le Grand Prix d’Autriche, Tsunoda s’est dit déçu de ne pas avoir contribué au score d’AlphaTauri au championnat.

« J’espérais vraiment [to] marquer des points. Nous nous battons également dans le championnat par équipes pour la 5e place et c’était une bonne occasion de nous rapporter de gros points, par rapport à Alpine. Mais je suis désolé pour l’équipe.

