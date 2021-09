Pour ceux qui se souviennent de la platine originale, une glorieuse renaissance est en marche. Mais tt.fm, ‘La toute nouvelle platine’, réapparaît dans un paysage de streaming très différent (et c’est une bonne chose).

Au début des années 2010, Turntable était l’avenir imparable du streaming collaboratif et de la musique sociale. La startup chauffée à blanc a rassemblé des millions de dollars de financement auprès de noms comme Union Square Ventures, ainsi que de célébrités comme Lady Gaga et Kanye West. Des poids lourds de l’industrie comme Troy Carter, Guy Oseary et Courtney Holt plaçaient également des paris, bien que cette puissance des étoiles ne suffise pas à gérer l’iceberg à venir.

Après avoir lutté pour obtenir une licence de label appropriée tout en restant limitée à un public basé aux États-Unis, la société a décidé d’arrêter après une année 2013 difficile. car le site était débranché. «Nous avons dépensé plus d’un quart de notre argent en avocats, en redevances et en services liés au soutien de la musique. C’est restrictif.

Depuis lors, beaucoup de choses se sont passées dans le monde de la musique. Les plates-formes émergentes comme Spotify sont désormais des éléphants dominants de l’industrie, et l’écosystème des applications est devenu courant. L’industrie du streaming et de la musique en ligne a explosé pour inclure des méga-lecteurs comme Apple Music, Amazon Music Unlimited, Bandcamp, YouTube Music et SoundCloud, pour n’en nommer que quelques-uns.

Pourtant, d’une manière ou d’une autre, il manque encore quelque chose dans ce paysage glorieux. Et Joseph Perla, un co-fondateur original et ancien vice-président de la technologie chez Turntable, n’arrêtait pas d’entendre cela d’anciens utilisateurs. Après le crash de la première version, Perla a occupé des postes d’ingénieur chez Facebook et Lyft. Mais un sentiment rongeant que Turntable est mort trop signe a suscité l’envie entrepreneuriale dormante – et a finalement motivé Perla à redémarrer l’idée.

Le résultat est tt.fm — alias « The All-New Turntable » — qui en est encore à ses débuts mais qui suscite beaucoup d’attention.

Pour ceux qui se souviennent de la première platine, de nombreux éléments de tt.fm vous seront familiers. Et comme un groupe qui se reforme, l’expérience est parfois plus douce la deuxième fois. (Incidemment, cette première vague d’utilisateurs comprend également de nombreux lecteurs de Digital Music News et acteurs de l’industrie qui ont été impliqués dans la première itération, c’est pourquoi nous nous sommes associés à Perla pour faire la chronique de la renaissance de tt.fm – et de son retour dans le paysage musical .)

Désormais, l’équipe tt.fm propose une application téléchargeable, disponible pour iOS et Android, et un site Web comme les deux services principaux de l’entreprise. L’application a une interface unique et plusieurs fonctionnalités en développement qui, selon Perla, la distingueront de ses concurrents dans les années à venir.

À l’heure actuelle, les fonctionnalités de la phase bêta de l’application incluent :

« Pistes de danse » qui servent de référentiels pour les listes de lecture personnalisées. Les utilisateurs peuvent inviter leurs amis à rejoindre un Dancefloor, et les artistes peuvent créer des Dancefloors privés et de marque où ils peuvent télécharger leurs derniers morceaux (ceux avec plus de 2 000 abonnés Instagram et Twitter sont éligibles pour recevoir des avatars personnalisés). Compte Spotify Premium, Apple Music, SoundCloud ou YouTube. Avec ces intégrations, les utilisateurs de tt.fm peuvent rechercher dans les deux moteurs de streaming de nouvelles chansons placées dans la file d’attente DJ personnalisée de leur compte. Une fonction de chat en direct pour les réseaux sociaux.

Tout au long, tt.fm se concentre correctement sur les playlists communautaires et partagées dirigées par des DJ. Cela a toujours été l’ADN gagnant de Turntable, même s’il est probable que le concept était tout simplement trop tôt pour l’époque. En effet, les investisseurs comprennent largement que le timing est critique et reconnaissent qu’il s’agit d’un élément difficile du succès. Même des concepts parfaitement exécutés peuvent arriver des années trop tôt, les successeurs imitant finalement le concept à un stade ultérieur pour saisir l’opportunité du marché.

Dans ce contexte, une interprétation est que Perla est simplement en train de renverser ce processus avant que quiconque ne puisse le faire. Mais d’autres se saisissent aussi de la demande d’une collaboration plus sérieuse. Le clubhouse a connu une ascension fulgurante (et sans doute une chute) pendant la pandémie, bien que son objectif principal n’ait jamais été la musique. Mais d’autres startups collaboratives, dont Stationhead, portent sur la musique, ce qui valide davantage le pari de marché de tt.fm.

Même le Billy Chasen susmentionné fait également un jab aux côtés de tt.fm. Mais le concept Turntable 2.0 de Chasen est toujours sans application fonctionnelle ni plan de match sérieux, selon les informations glanées par DMN.

Fait intéressant, des pièces de Turntable existent avec succès depuis des années. Pandora, une application de radio en streaming vétéran, a toujours tourné autour du streaming musical « non interactif » modifié. De même, SoundCloud a été dirigé par des DJ pendant des années, avant son association principale actuelle avec le rap.

Au-delà de l’évolution du streaming et de l’émergence de l’économie basée sur les applications, le paysage a également radicalement changé sur le front des licences.

Perla négocie actuellement des licences avec les principaux labels Universal Music Group, Warner Music Group et Sony Music Entertainment, entre autres titulaires de droits. Mais avant ces accords, Perla teste le concept en connectant tt.fm directement à Spotify Premium, Apple Music, YouTube et SoundCloud. Les artistes peuvent également télécharger leurs propres MP3 pour les tester sur des publics, à condition que l’IP soit contrôlée. Le résultat est la même expérience de liste de lecture communautaire pilotée par DJ, juste synchronisée avec des comptes de streaming individuels.

En conséquence, non seulement les licences sont couvertes car les flux sont diffusés via des API, mais les artistes sont également rémunérés pour les lectures par flux. Dans le cas de Spotify et d’Apple Music, tt.fm n’accepte que les abonnés payants, ce qui augmente considérablement les redevances versées aux auteurs-compositeurs et aux artistes. Dans l’ensemble, tt.fm examine une base d’utilisateurs potentiels de centaines de millions d’utilisateurs, avec des dizaines de millions de morceaux sous licence complète – dans le monde entier.

C’est une poignée de main collaborative qui n’était pas possible il y a dix ans. Et une autre indication que le timing est meilleur cette fois-ci. “Nous voulons être la plate-forme sociale pour Apple Music et Spotify”, nous a dit Perla. “C’est comme Discord pour la musique.”