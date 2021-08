TTK Healthcare envisage l’expansion de son activité de dispositifs médicaux

in

Les produits de remplacement de la hanche ont été lancés au cours de la seconde moitié de l’exercice 21 sur certains marchés et le président a déclaré que sa réponse était encourageante.

TTK Healthcare a déclaré que la stratégie de son activité de dispositifs médicaux au cours de l’exercice 22 serait de s’étendre dans de nouvelles zones géographiques, d’augmenter les revenus de nouveaux produits tels que les extensions de gamme de hanches et de genoux, en plus de s’aventurer sur le marché de la cardiologie et d’explorer les opportunités d’exportation.

TT Jagannathan, président de TTK Healthcare, tout en s’adressant aux actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle, a déclaré que la plupart des hôpitaux ne traitaient que des patients Covid, les chirurgies régulières comme la chirurgie de remplacement valvulaire, étant élective, ont été reportées et cela a eu un impact sur les performances de division des valves cardiaques.

Bien qu’il y ait eu une certaine reprise dans la dernière partie de l’année, la performance pour l’année dans son ensemble a été inférieure aux attentes. L’essai clinique monocentrique pour le nouveau modèle de valve en titane commencerait au cours du premier semestre de l’année en cours, selon la société.

Le président a également déclaré que l’objectif serait d’augmenter les volumes de valves cardiaques TTK Chitra, d’augmenter les volumes grâce aux valves à deux volets et de s’aventurer sur le marché de la cardiologie grâce au lancement de cathéters coronaires.

Les produits de remplacement de la hanche ont été lancés au cours de la seconde moitié de l’exercice 21 sur certains marchés et le président a déclaré que sa réponse était encourageante. De plus, il a ajouté que les extensions de ligne dans la gamme des genoux à charnière obtiennent de la traction et contribuent à la pénétration sur davantage de marchés.

Il a déclaré que la société dans son ensemble prévoyait d’augmenter son volume d’affaires au cours de l’exercice en cours, car elle s’attend à une reprise de la demande entraînant une amélioration des performances au cours des mois suivants. Bien que la deuxième vague ait eu un impact sur les opérations au cours du premier trimestre, la société est confiante de fournir une performance améliorée dans son ensemble au cours des trimestres restants de l’année.

La société basée à Chennai prévoit d’améliorer ses performances grâce à de nouveaux lancements, à une incursion dans de nouvelles zones géographiques, à des publicités commerciales et à élargir le portefeuille de produits existant, entre autres.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.