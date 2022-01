TTML pour convertir le montant des intérêts sur les cotisations AGR en capitaux propres ; participation du gouvernement à 9,5 %

L’annonce de Tata Teleservices (Maharashtra) est intervenue quelques heures après que Voda Idea a également décidé d’opter pour la conversion du montant des intérêts sur les cotisations AGR en capitaux propres du gouvernement.



Après Vodafone Idea, Tata Teleservices (Maharashtra) a annoncé mardi qu’il opterait pour la conversion du montant des intérêts sur les cotisations AGR en capitaux propres et après la conversion, la participation du gouvernement dans la société devrait être d’environ 9,5%.

L’annonce de Tata Teleservices (Maharashtra) est intervenue quelques heures après que Voda Idea a également décidé d’opter pour la conversion du montant des intérêts sur les cotisations AGR en capitaux propres du gouvernement.

Dans un dossier déposé auprès de l’ESB, Tata Teleservices (Maharashtra) a déclaré que la valeur actuelle nette ou VAN d’intérêt devrait être de près de Rs 850 crore selon les estimations de la société, sous réserve de confirmation par le Département des télécommunications (DoT).

« … conformément au comité habilité du conseil d’administration, lors de sa réunion du 11 janvier 2022, la société exprime son souhait de convertir l’intégralité de ces intérêts liés aux cotisations AGR en capitaux propres sous réserve d’un accord mutuel sur les termes et conditions », indique le dossier.

Les conditions comprennent celles liées à la gouvernance de la société après la conversion du montant des intérêts en actions et diverses dispositions réglementaires/légales, a-t-il ajouté.

L’entreprise communiquera la décision au DoT.

« Après la conversion, il est prévu que le gouvernement détienne environ 9,5% du total des actions en circulation de la société », a-t-il déclaré.

Le prix moyen des actions de la société à la date pertinente du 14 août 2021 selon la méthode de calcul fournie dans la communication du DoT s’élève à environ Rs 41,50 par action, sous réserve de confirmation finale par le DoT, conformément au dépôt.

Selon le dossier, en cas de transformation, elle entraînera une dilution des participations de tous les actionnaires existants de la société, y compris les promoteurs.

Auparavant, le DoT avait donné aux opérateurs de télécommunications un délai de 90 jours pour exercer l’option de convertir les intérêts qui s’accumuleraient sur le paiement échelonné pendant la période de moratoire en capitaux propres.

En septembre 2021, les promoteurs et le groupe de promoteurs détenaient environ 74,36 % du capital de la société, tandis que l’actionnariat public était fixé à 25,64 %, selon les données disponibles sur le site Web de l’ESB.

Mardi, les actions de Tata Teleservices (Maharashtra) ont clôturé à 291,05 roupies chacune sur l’ESB, soit 5% de plus que la clôture précédente.

Les cotisations de la société sur le revenu brut ajusté (AGR) s’élevaient à Rs 16 798 crore, dont la société a déjà effectué le paiement à hauteur de Rs 4 197 crore.

Le 29 octobre 2021, la société avait déclaré qu’elle se prévaudrait de l’option de report des cotisations liées à l’AGR d’une période de quatre ans avec effet immédiat.

Vodafone Idea Ltd (VIL) a également décidé d’opter pour la conversion d’environ 16 000 crores de roupies d’intérêts payables au gouvernement en capitaux propres qui s’élèveront à environ 35,8% du capital de l’entreprise.

Si le plan se concrétise, le gouvernement deviendra le plus gros actionnaire de la société qui est sous le poids d’une dette d’environ Rs 1,95 lakh crore.

La semaine dernière, l’opérateur de télécommunications Bharti Airtel a clairement indiqué qu’il ne se prévaudrait pas de l’option de conversion des intérêts sur le spectre différé et les cotisations AGR en fonds propres offerts dans le cadre du paquet de réformes.

Le secteur des télécommunications avait eu un coup de pouce avec le gouvernement l’année dernière approuvant un plan de secours à succès qui comprenait une pause de quatre ans pour les entreprises de payer les cotisations statutaires, l’autorisation de partager des ondes rares, un changement dans la définition des revenus sur lesquels les prélèvements sont payé et 100 pour cent d’investissement étranger par la voie automatique.

Le gouvernement avait également donné aux opérateurs de télécommunications la possibilité de convertir le montant des intérêts relatifs à la période de moratoire en capitaux propres.

Dans une note sur VIL mardi, CLSA a déclaré que même après l’allégement, la société aura probablement « du mal » à financer les paiements annuels du spectre au-delà d’un moratoire supplémentaire de quatre ans, à moins que l’ARPU (revenu moyen par utilisateur) n’atteigne Rs 250-300.

« À la fin du moratoire de quatre ans, il y aura également une option pour convertir les cotisations principales en actions, à la discrétion du gouvernement », a-t-il observé.

Le Credit Suisse, dans un rapport, a déclaré que ses calculs montraient que la situation des flux de trésorerie de VIL « resterait tendue » même après un moratoire de quatre ans, la société ayant besoin d’injections fréquentes de fonds propres en l’absence d’amélioration opérationnelle soutenue.

