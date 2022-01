TTML pour convertir les intérêts sur les cotisations AGR en capitaux propres ; gouv holding vu à 9,5 pc

La valeur actuelle nette (VAN) de cet intérêt devrait être de près de Rs 850 crore selon les meilleures estimations de la société, sous réserve de confirmation par le ministère des Télécoms, a-t-il déclaré dans un dossier réglementaire.

Après Vodafone Idea, Tata Teleservices (Maharashtra) a annoncé mardi qu’il opterait pour la conversion des intérêts liés aux cotisations AGR en actions et qu’après la conversion, la participation du gouvernement devrait être d’environ 9,5% dans la société. La valeur (VAN) de cet intérêt devrait être de près de Rs 850 crore selon les meilleures estimations de la société, sous réserve de confirmation par le ministère des Télécoms, a-t-il déclaré dans un dossier réglementaire.

Après la conversion, on s’attend à ce que le gouvernement détienne environ 9,5 % du total des actions en circulation de la société. exprimant son souhait de convertir le montant total de ces intérêts liés aux cotisations AGR (Revenu Brut Ajusté) en capitaux propres sous réserve d’un accord mutuel sur les termes et conditions, y compris, la gouvernance de la société post-conversion du montant des intérêts en actions et diverses dispositions réglementaires/légales… », a déclaré Tata Teleservices (Maharashtra) dans un dossier relatif à l’ESB.

Le prix moyen des actions de la société à la date pertinente du 14 août 2021, selon la méthode de calcul fournie dans la communication du DoT, s’élève à environ Rs 41,50 par action, sous réserve de confirmation finale par le service des télécommunications. conversion, cela entraînera une dilution de tous les actionnaires existants de la société, y compris les promoteurs », indique le dossier.

Plus tôt mardi, Vodafone Idea (VIL) avait annoncé avoir décidé d’opter pour la conversion d’environ 16 000 crores de roupies d’intérêts payables au gouvernement en capitaux propres, ce qui représentera environ 35,8% du capital de l’entreprise.

