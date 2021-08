Tu as 25 secrets surprenants sur la Full House, mec !

in

Ayez pitié, fans de Full House.

Cela fait plus de 25 ans qu’ABC a débranché sans ménagement l’aliment de base TGIF après huit saisons extrêmement réussies, accusant la décision d’augmenter les coûts de production car les cotes étaient encore plutôt solides. Après tout, 24 millions de personnes se sont connectées pour voir la finale de la série, un épisode en deux parties dans lequel la petite Michelle Tanner (jouée de manière plutôt emblématique par des jumeaux Marie-Kate et Ashley Olsen) a temporairement perdu la mémoire lors de sa diffusion le 23 mai 1995.

Et au cours de ces deux décennies et demie, notre obsession et notre affection pour le symbole ultime des années 90 ont perduré. Cela nous a donné une série de cinq saisons, Fuller House, qui s’est terminée au cours de l’été sur Netflix. C’est pourquoi nous avons été si rivés quand une étoile (toux Lori Loughlin toux) s’est rattrapé avec les fédéraux.

Et c’est pourquoi nous avons refusé d’écouter les jumelles Olsen nous répétant à plusieurs reprises qu’elles n’avaient aucun intérêt à revisiter un rôle dans lequel elles avaient été choisies avant même d’avoir une pensée cognitive. (Vous savez juste qu’il y avait des fans qui gardaient un semblant d’espoir qu’il y avait encore un caméo surprise en magasin lors de la finale de Fuller House.)