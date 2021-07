26/07/2021 à 13:51 CEST

La mort d’Hugo Millán, à seulement 14 ans, lors de la course European Talent Cup à MotorLand Aragón ce dimanche a choqué la famille des motards et au cours des dernières heures, d’innombrables pilotes et équipes ont laissé un souvenir à son très jeune compagnon décédé. . Désormais, ce sont ses parents qui ont tenu à remercier les échantillons de solidarité et d’affection et à dire au revoir à Hugo dans une lettre émouvante publiée sur leurs réseaux sociaux.

Ana Belén Grace, la mère d’Hugo Millán commence par dire que “Je ne suis sans toi que depuis des heures et je ne peux pas avec mon âme, tu as emporté toute ma vie avec toi. Mon ange gardien, comment vas-tu ? Je t’aime très fort beaucoup mon champion. Tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. passé dans ma vie. Je t’aime mon Super Hugo “, affirme-t-il.

Son père, Kike MillanDe son côté, il écrit aussi sur Facebook que sa vie s’est “séparée” avec la mort d’Hugo, mais il assure qu’il veillera à ce que “votre grande humilité et votre bon travail sur les circuits ne soient pas oubliés. Vous avez donné votre vie pour l’être ainsi. courageux et je te jure sur ma vie que je n’arrêterai pas de me battre pour que ton nom ne disparaisse pas. Forever Super Hugo », dit-il.

Hugo Millán est décédé ce dimanche des suites d’une lourde chute puis d’un écrasement par un autre pilote sur le circuit Motorland Aragón d’Alcañiz (Teruel) lors de la cinquième manche du FIM CEV Repsol. Après la chute du jeune pilote de Huelva, la direction de course a montré le drapeau rouge et des assistants médicaux se sont rendus sur les lieux de l’accident, puis il a été transféré par hélicoptère dans un hôpital de Saragosse, où il est décédé quelques heures plus tard. La FIM CEV a suspendu les courses restantes, un geste qui a sans doute été apprécié dans de telles circonstances.

Millán, surnommé Super Hugo, appartenait à l’équipe Cuna de Campeones et est devenu cette saison le leader de sa catégorie, la European Talent Cup.

