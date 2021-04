« Tu as touché mon cœur, ce sont des moments difficiles »

Nouvelles connexes

Tiger Woods Il est né de nouveau il y a quelques jours à peine lorsqu’il a réussi à survivre à son accident de la route mortel. La vitesse avec laquelle conduisait le vainqueur de 15 mille, considéré comme l’un des meilleurs de l’histoire, semble être la raison pour laquelle il a perdu le contrôle de son véhicule et a quitté la route.

Après avoir reçu l’assistance médicale appropriée sur les lieux, Tiger a été évacué d’urgence vers un hôpital où il a subi une intervention chirurgicale pour ses graves blessures à la jambe. Désormais, le golfeur entame un long processus de récupération dans lequel il devra retrouver la mobilité de ses membres inférieurs et de ses muscles.

Les blessures ont été si appréciées que les médecins et les experts trouvent très difficile pour Tiger de pouvoir à nouveau jouer au golf, du moins professionnellement, même si ce n’est pas l’une des disciplines les plus exigeantes physiquement. Cependant, l’accident de Woods a été si important que c’est presque un miracle qu’il soit toujours en vie.

Image de la voiture de Tiger Woods après l’accident

Pour le moment, Tiger n’a pas voulu faire de déclarations sur son avenir et sa carrière sportive, il est donc trop tôt pour parler d’une retraite. Pour l’instant du moins, celui qui était numéro 1 du golf mondial doit se concentrer sur sa récupération, qui s’annonce longue et orageuse, puis prendre des mesures et s’orienter vers une rééducation complète.

Woods n’a pas encore parlé de cette fameuse retraite, mais ce qu’il a fait, c’est montrer sa reconnaissance pour les hommages qu’il a reçus ce week-end et ces derniers jours du monde du golf et du circuit. Depuis le Tournée de championnat jusqu’au PGA, tout le monde a voulu être aux côtés du champion pour lui offrir l’hommage le plus spécial: jouer en rouge et noir, comme il le faisait autrefois, les derniers tours des tournois.

Tous les terrains de golf du monde ont été inondés de bâtons rouges, ce que Tiger lui-même a pu voir à la télévision.ision alors qu’il se remettait de ses blessures au Hôpital Cedars-Sinai à Les anges. C’est pourquoi il a voulu envoyer un message sincère dans lequel il se brise dans l’un des moments les plus difficiles et les plus difficiles de toute sa carrière sportive.

« Il est difficile d’expliquer comment vous avez touché mon cœur aujourd’hui quand j’ai allumé la télévision et vu tous ces polos rouges. Je dis à tous les golfeurs et à tous les fans que vous m’aidez à traverser ces moments difficiles. »

Il est difficile d’expliquer à quel point j’ai été émouvant aujourd’hui quand j’ai allumé la télévision et vu toutes les chemises rouges. À chaque golfeur et à chaque fan, vous m’aidez vraiment à traverser cette période difficile. – Tiger Woods (@TigerWoods) 1er mars 2021

Comme l’ont confirmé des sources proches de son entourage, Woods est dévasté mentalement par l’accident et les blessures subies et ils assurent qu’il lui sera très difficile de récupérer, même s’il n’abandonnera certainement pas. Ce type d’hommage est le plus grand stimulant pour se battre au maximum pour revenir sur le circuit et pouvoir porter l’un de ses fameux polos rouges.

Cédé à Tiger

Le champion de Journée mondiale du travail, Collin Morikawa, a voulu lui envoyer ce beau message après sa victoire: « Tigre signifie tout pour moi. Il a eu l’accident et heureusement il va bien et il va sûrement se remettre bientôt. Je ne pense pas qu’on pourra remercier Woods pour tout ce qu’il a fait. « .

Morikawa avec son trophée World Workday .

D’autres beaux hommages ont été ceux rendus par deux hommages historiques tels que Phil Mickelson et McIlroy. Mickelson, lors de sa participation à la Cologuard classique, un tournoi Champions Tour pour les joueurs de plus de 50 ans, il a joué son dernier tour avec un polo avec le propre logo de Tiger qu’il avait acheté à la boutique de l’événement. Mickelson a été l’adversaire le plus coriace que Woods ait jamais eu de toute sa carrière.

De son côté, son grand ami McIlroy a déclaré à propos des hommages de ce week-end que « ce n’est qu’un geste pour lui faire savoir que nous pensons à lui et que nous le soutenons. Évidemment, les choses vont un peu mieux aujourd’hui que mardi, mais il lui reste encore un long chemin à parcourir. «

