Tu casa siempre a salvo, grandes ofertas en cámaras de seguridad

A la hora de elegir una de estas cámaras, es important tener en cuenta si la vamos a poner en interior o outdoor, el tipo de conectividad que ofrece y todas sus capacidades y funciones. De esta forma, podremos elegir la mejor opción en función de nuestras necesidades y basándonos en nuestro presupuesto.

Camaras de seguridad en oferta

D-Link DCS-86ooLH

Caméra de sécurité WiFi pour l’extérieur qui offre une résolution FullHD et un angle de vision de 135 degrés. Dispone de micrófono y altavoz integrado, detección de movimiento o sonido, alertas al móvil y permite la opción de guardar las imágenes en la nube o en una tarjeta microSD. También es un modelo compatible avec Alexa y Google Home cuyo precio oficial es de 144,99 euros y ahora podemos conseguir en offre pour 93,60 euros.

D-Link DCS-8325LH

Es autre modèle du fabricant D-Link que encontramos en Amazon de oferta. Une caméra de sécurité WiFi avec résolution FullHD avec vision nocturne et fonction de détection de personnages. Utilise le cifrado WPA3 pour garder des images de manière distincte dans la nuée et la connexion avec une intelligence artificielle pour Google et Alexa. El precio oficial es de 118,99 euros, pero ahora está rebajada a 80,99 euros.

Xiaomi 360 Sécurité à domicile

Si lo que buscamos es una cámara de seguridad con una gran relación calidad-precio, entonces no hay duda que esta de Xiaomi es una gran opción, más aún cuando está de oferta con un 20% de descuento ya un precio final de 48 euros. Un modelo con una alta resolución, 2K, con un ángulo de 360 ​​grados, detección de movimiento, micrófonos con cancelación de ruido, visión nocturna y inteligencia artificial para detección de personas y así evitar las falsas alertas.

EZVIZ C3WN

Para los que busquen un modelo para instalar en extérieur, es important sabre que esta cámara de seguridad EZVIZ C3WN cuenta con certificado IP68 que la hace resistente al polvo e imperméable. Además, ha sido diseñada para funcionar a temperaturas extremas. La caméra est également compatible avec la vision nocturne, elle est compatible avec Echo Show et Echo Spot pour permettre à Alexa de changer de caméra et d’autoriser une résolution FullHD. Su precio oficial es de 59 euros, pero podemos comprarla ahora por solo 39,98 euros.

Foscam X1 Caméra IP

Esta Foxcam X1 es une caméra de sécurité WiFi que podemos usar para vigilar nuestra casa, oficina o incluso nuestro bebé. Dispone de détection humana por inteligencia artificial, micrófono y audio integrados para poder realizar una llamada directa of the camera, graba in FullHD y permite el almacenamiento of imágenes in tarjetas of memoria o in the nube. El precio original es de 39 euros, pero ahora cuenta con un 23% de descuento en Pc Componentes, por lo que podemos conseguirla por solo 29,95 euros.