Tu es enceinte? Attention au paracétamol !

Les paracétamol, également connu sous le nom d’acétaminophène, est l’ingrédient actif de plus de 600 médicaments utilisés pour soulager la douleur légère ou modérée et réduire la fièvre.

Ce médicament, commercialisé avec d’autres principes actifs, a été découvert en Allemagne en 1877 et, depuis, est devenu l’un des médicaments les plus utilisés en Europe et aux États-Unis. La Organisation mondiale de la SANTE (OMS) l’inclut même dans la liste des médicaments essentiels pour les systèmes de santé.

Le P-acétylaminophénol est un médicament qui depuis des années est également prescrit aux femmes enceintes. On estime qu’il est utilisé par 65% des femmes aux États-Unis.

L’Agence européenne des médicaments (EMA) et la Food and Drug Administration (FDA) ont considéré que ce composé convenait aux femmes enceintes.

Cependant, une étude récente indique que exposition prénatale L’acétaminophène pourrait augmenter les risques de troubles neurodéveloppementaux, reproducteurs et urogénitaux.

La recherche sur l’utilisation d’acétaminophène pendant la grossesse : un appel à la prévention, publiée dans Nature, suggère que l’utilisation d’acétaminophène pendant la grossesse pourrait avoir des effets sur les fœtus.

Selon le National Health Interview Survey des États-Unis, un enfant sur six âgé de 3 à 17 ans a reçu un diagnostic de déficience intellectuelle. Mais est-ce une conséquence de ce médicament ?

La même étude indique également qu’il y a eu une augmentation de 9,5 % du taux global de déficiences développementales entre 2009-2011 et 2015-2017. Aussi, dans les régions occidentales, une augmentation des troubles reproducteurs et urogénitaux masculins.

Puberté précoce ou cryptorchidie, quelques-unes des conséquences

La cryptorchidie est une condition dans laquelle un testicule ne s’est pas déplacé dans la bonne position dans le sac de tissu. C’est la principale conséquence (dans les troubles de la reproduction) que les auteurs mettent en évidence pour la consommation de paracétamol pendant la grossesse.

Selon les informations de Mayo Cinic, en général un seul testicule Elle est affectée par la cryptorchidie, bien que dans 10 % des cas elle affecte les deux testicules. Chez les bébés, il est généralement déplacé au cours des premiers mois de la vie, bien que, si cela ne se produit pas, il puisse être déplacé par chirurgie.

Mais ce n’est pas le seul effet dans les troubles de la reproduction. Également une diminution de la fertilité, du cancer et une faible numération des spermatozoïdes.

Il est considéré comme inférieur à la normale lorsque vous avez moins de 15 millions sperme par millimètre de sperme. Cela réduit les chances de féconder l’ovule, bien que cela ne signifie pas que la personne affectée ne peut pas être un père.

Appel à la prudence

La même étude indique que les femmes enceintes devraient abandonner le paracétamol, sauf indication contraire de leur médecin, afin de minimiser le risque des troubles décrits. Dans le cas où l’on doit l’utiliser, souligne la recherche, il devrait être à des doses plus faibles pendant la durée la plus courte possible.

Pour parvenir à cette conclusion, les auteurs ont mené une expérience sur des souris et des rats gravides nourris avec du p-acétylaminophénol.

L’exposition aiguë, pendant 24 heures, ainsi que prolongée, pendant les 7 jours après les rapports sexuels jusqu’à la naissance, a entraîné des conséquences dans les troubles sexuels masculins.

Cependant, la recherche publiée dans Nature souligne qu’aucun effet secondaire n’a été mis en évidence chez les femmes.

Par conséquent, les médecins qui signent l’enquête appellent le enquête afin que les femmes enceintes aient à leur disposition toutes les informations dont elles ont besoin pour prendre les meilleures décisions qui affecteront sans aucun doute leur enfant.

« Nous, en tant que société, devrions pouvoir prendre des mesures de protection lorsque des preuves scientifiques indiquent qu’un produit chimique est préoccupant, et ne pas s’attendre à des preuves sans équivoque qu’il cause des dommages à nos enfants », concluent-ils.