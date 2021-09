in

L’actrice a profité des réseaux sociaux pour rendre hommage à l’ancienne star de Disney et mettre en avant auprès de ses followers son caractère “gentil, attentionné et compatissant”.

“L’amour de ma vie. Je te souhaite un joyeux anniversaire, tu es la personne la plus gentille, gentille, compatissante et aimante que j’aie jamais rencontrée”, a écrit l’ancienne protagoniste de la série ‘Quantico’, avant de clore son message avec un retentissant ” Je t’aime ” et vous remerciant pour la vie merveilleuse que vous partagez avec l’artiste.

Pour sa part, Nick est ravi de la fête surprise que sa célèbre épouse a organisée pour le surprendre lors de son grand jour et s’assurer que la journée ne passe pas exactement inaperçue pour lui.