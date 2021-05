“ Tu es le soleil de ma vie ”: le classique romantique de Stevie Wonder

Le 19 mai 1973, Stevie WonderLe 14e succès du Top 10 pop aux États-Unis est devenu son troisième numéro un. “Vous êtes le soleil de ma vie” a terminé sa montée de deux mois au sommet du Billboard Hot 100.

Le deuxième single sorti de son Chef-d’œuvre de 1972 Talking Book, la chanson très romantique a été nominée pour pas moins de trois Grammy Awards et en a remporté un pour la meilleure performance vocale pop masculine. L’album avait le génie multi-instrumental dans certaines des formes les plus chaudes des charts de sa vie, faisant deux sommets pop d’affilée: le nouveau single était la suite de l’étonnante «Superstition».

«Sunshine» constitue également une question de quiz intéressante, dans laquelle on vous demande de nommer les deux chanteurs qui apparaissent sur la piste avant Stevie Wonder lui-même. La réponse est que Jim Gilstrap prend les deux premières lignes, Lani Groves les deux secondes, puis Wonder prend le relais. Gilstrap est surtout connu pour son tube solo de 1975 «Swing Your Daddy».

Répandre le soleil

La chanson a également atteint le n ° 1 du classement Billboard Adult Contemporary, le premier gagnant de Wonder sur ce compte à rebours. Il a fait le Top 10 en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Canada, passant deux semaines au n ° 7 au Royaume-Uni en juin 1973.

Scott Edwards, qui jouait de la basse sur «You Are The Sunshine Of My Life», réalisé aux Electric Lady Studios à New York, a déclaré au site Songfacts que Stevie «avait travaillé seul avec la structure. Mais une fois qu’il nous a tous réunis, il a juste commencé à jouer.

“ Il a rendu tout cela si facile ”

«Et puis nous nous sommes tous joints et nous avons tous pu sentir que l’ambiance et la façon dont la musique se déroulait, c’était un succès», a déclaré Edwards. «Il était tellement excité, il a dit: ‘Ce soir, nous allons au studio et nous l’enregistrons.’ Et c’est ce que nous avons fait. Comme d’habitude, Wonder a rendu tout cela si simple. »

Des centaines d’artistes ont repris la chanson, espérant bien sûr se prélasser dans certains des «Sunshine» de Stevie. Liza Minnelli a été la première à sortir des blocs, suivie de près par Johnny Mathis, Brenda Lee, Andy Williams et, en 1974, Frank Sinatra.

"Vous êtes le soleil de ma vie" est sur Talking Book

