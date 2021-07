“Tu es une mère” – L’actualité du Chihuahua – Entre les lignes

Marina Badui Il avait évité de faire des déclarations et de parler du sujet de sa fille, mais ce dimanche après-midi, la mère de YosStop Il a mis en ligne une déclaration sur la plateforme YouTube, dans laquelle il assure que l’affaire Yoseline est une injustice.

La vidéo dure environ deux minutes, et dans ce affirme que sa fille a été arrêtée à tort « Il y a quelques jours, ils ont injustement pris ma fille, Plus de 40 ou 45 éléments de la police sont arrivés chez elle et l’ont emmenée directement dans une prison comme si elle était une criminelle, comme si elle était une criminelle », a-t-il déclaré.

De plus, Badui a souligné les réalisations et les mérites de sa fille. “Yoseline est une personne très entreprenante, très travailleuse, très combative, tout ce qu’elle a fait a été réalisé grâce à ses propres efforts et son travail et c’est une bonne personne”, a déclaré la mère de YosStop.

Marina a soutenu que sa fille faisait son travail sur les réseaux sociaux, décrivant ce qu’ils lui ont fait comme injuste. “Elle est communicatrice et se consacre aux réseaux sociaux et je demande justice car ce qu’ils font est injuste pour elle”, a-t-il détaillé.

Il a également adressé son message à la cheffe du gouvernement Claudia Sheinbaum, et a demandé une attention particulière dans le cas de sa fille. “” A toi, Claudia Sheinbaum, tu sais, tu es une mère, tu es une femme et je voudrais que tu comprennes ce que je vis car ce n’est pas juste que ma fille soit privée de sa liberté en prison, que c’est, ça ne peut pas être, je demande qu’ils demandent de l’attention dans ce cas surtout parce que ce qui se passe n’est pas normal”, a-t-il ajouté.

Source : Infobae