Tu m’as donné un coup de pied ! La conversation amusante entre Suárez et Arturo Vidal

22/06/2021 à 10h59 CEST

Luis Suárez et Arturo Vidal ont partagé de nombreux moments au Barça. Avec Leo Messi, ils ont formé un trio d’amis qui maintenant, tous dans leurs équipes et équipes nationales respectives, s’affrontent en Copa América. On pouvait déjà voir le Chilien discuter avec l’Argentin à l’issue de leur rencontre et à l’aube de lundi à mardi, la scène s’est répétée avec l’Uruguayen.

Tous deux ont été les protagonistes du but qui a égalé l’Uruguay. Des combattants comme peu d’autres se sont enfermés dans la surface à la sortie d’un corner qui s’est terminé sur le propre but de Vidal. C’est ainsi que le Chilien lui a reproché à la fin de la rencontre : “Tu m’as donné un coup de pied!”, A quoi Suarez a répondu: “Vous devez tout accepter.”

Câlin précédent et familier comme vous, ils ont commencé une conversation de bonnes vibrations et de rires. Commentant la pièce, Arturo Vidal a poursuivi en ajoutant : “Tu m’as frappé ici”, auquel l’Uruguayen a répondu : “Ça fait mal ici“, en montrant son tibia.

Quelques secondes plus tard, ils commentaient déjà la météo : “Ici l’humidité vous tue“, a déclaré Vidal, qui avait déjà enlevé sa chemise.

Enfin, un câlin chaleureux et des questions pour les proches de l’un et de l’autre, avant de se diriger vers le tunnel des vestiaires échanger des chemises avant de dire au revoir avec un autre câlin.