Tu me manques : Ovy à la batterie !

“Tu me manques” la chanson d’Ovy on the Drums que nous voulons tous chanter et que très peu d’entre nous osent, est-ce que cela vous semble familier ? Nous vous donnons tous les détails ici dans Music News.

Il s’avère qu’Ovy On The Drums, l’artiste désormais célèbre et talentueux a sorti son nouveau single intitulé “Te Extraño”, nous aimons sincèrement cette chanson, non seulement pour le talent qu’Ovy On The Drums capture, mais elle a également été réalisée en collaboration, In Te Extraño, des artistes internationaux tels que Piso 21 et Blessd participent également, vous allez adorer !!

La réalité est qu’Ovy On The Drums ne cesse de nous étonner, à la fois en tant que compositeur et en tant que chanteur et en tant qu’artiste, il le brise vraiment, et a de plus en plus évolué en tant que musicien, son matériel est tout simplement incomparable et unique , et la chanson, tu me manques », bien sûr ce n’est pas l’exception.

Cette chanson a été créée le 22 juillet et aujourd’hui, en quelques jours seulement, elle compte près de 5 millions de vues !!! Vous avez bien lu, près de 5 millions de vues sur sa nouvelle vidéo pour Te Extraño.

Cette collaboration avec Piso 21 et Blessd était tout simplement incroyable. Nous vous laissons le lien du clip vidéo pour que vous puissiez en profiter ! https://www.youtube.com/watch?v=CT_LIDAEI8g

Ce que nous aimons dans cette chanson, c’est qu’elle génère 1000% d’empathie, c’est-à-dire combien de fois avons-nous manqué quelqu’un ? Bien sûr, plusieurs fois, quelqu’un nous manque, mais la question à un million de dollars est, est-ce que cela vaut vraiment la peine de faire quelque chose ? N’oubliez pas que tout doit toujours être réciproque, s’il s’agit de quelque chose de sain, et s’il ne s’agit que d’orgueil, alors nous vous recommandons de rompre avec cet orgueil et de dire ce que vous ressentez, mais si cette personne vous a déjà trompé, il a déjà menti à toi, il t’a déjà trahi, alors vraiment il n’y en a pas ! Je veux dire oui il me manque mais ne fais rien à ce sujet. C’est mon humble avis.

L’entrée tu me manques : Ovy à la batterie ! a été publié en premier dans Music News – La meilleure musique, les meilleures nouvelles.