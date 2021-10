Tu móvil lo necesita! Cargadores rápidos para coche en oferta

Quedarnos sin carga en el móvil es algo que no le gusta a nadie. El momento en el que se apaga porque la batería se termina nos dejará totalmente incomunicados, sobre todo si no tenemos un cargador cerca. Hay personas, por ejemplo en el ámbito laboral, no pueden quedarse sin batería. Por ese motivo disponen de varios cargadores: en casa, en el trabajo, una powerbank por si las moscas y por supuesto, cargador en el coche.

Pero los cargadores de coche han evolucionado mucho en los últimos años. Se siguen conectando al mechero del coche, pero las velocidades de carga han cambiado para mejor. Portanto, si tenemos un móvil nuevo pero el cargador del coche tiene ya varios años, lo más probable es que no lo estemos cargando a la velocidad adecuada o maxima permitida por nuestro móvil. Pour ese motivo, hemos querido hacer una selección con los mejores cargadores rápidos que podemos comprar en estos momentos y que están bien de precio o tienen oferta.

Chargeur INIU de 60W

Estamos ante un cargador que dispone de puertos PD 3.0+QC 3.0 de 30W lo que suma 60W en conjunto. Esto significa que cuenta con una avanzada tecnología de carga rápida cargando hasta el 80% en 30 minutos, 4 veces más rápido que los otros cargadores regulares de 4.8A. Además, cuenta con una fabricación de aluminio que es resistente al desgaste. Además, tiene un tecnología SmartProtect de 15 capas de INIU, que proporciona un control de sobre-corriente, sobre-voltaje, sobrecarga y temperatura, además protecciones avanzadas para garantizar la seguridad completa para el coche y nuestros dispositivos. Prix ​​sans prix de 10,99 euros.

Anker de 24W

Otro cargador de gran calidad y rapidez es este Anjer que cuenta con dos puertos USB-A de alto rendimiento garantizan une puissance de chargement de 24W. Esto es suficiente para cargar dos teléfonos móviles al mismo tiempo con máxima velocidad. Tiene un diseño metálico hace que este cargador sea visualmente premium, contando además con circuitos dorados que reducen la temperatura de carga para garantizar la máxima velocidad de carga y eficiencia. Prix ​​sans prix de 10,99 euros.

Chargeur MZBESTCâble de 36W

Este cargador es perfecto para coche al contar con Quick Charge 3.0 + PD 3.0, garantizando una carga de 36W. En un terminal como el iPhone 12, puede cargar el 50% en solo 30 minutos. Además está fabricado en aluminium y cuenta con una luz LED como indicador de carga. También cuenta con medidas de seguridad integradas que protegen contra sobre-corriente, sobrecarga y sobrecalentamiento para la Quick Charge y segura.

Cargador rápido cuádruple

Este cargador de coche con carga rápida de doble puerto 3.0 + 2.1A, permite funcionar a máximo rendimiento ya que permite la conexión de 4 dispositivos conectados. La charge simultanée admet une charge maximale de 30W, compatible avec QC3.0. Este modelo dispone de un chip de auto-identification inteligente que está diseñado para detectar y ajustar automáticamente la corriente óptima, para maximizar la velocidad de carga. Prix ​​sans prix de 12,99 euros.

Xiaomi CC07ZM

Terminamos la selección con un cargador muy rápido de dos tomas y propiedad de Xiaomi. En este caso alcanza nada menos que 100W de charge, por lo que podremos tener cargador para mucho tiempo y estar prepaado para las nuevas tendencias del mercado. Dispone de un anillo de luz alrededor del cargador que nos indicará en qué proceso se encuentra la carga. En este cas avec un prix de 24,19 euros.