“Tu ne manques de respect à personne”

25/08/2021 à 17h37 CEST

Paula B. Navarro

Thierry Henry Il est venu défendre son compatriote Kylian Mbappé qui a été la cible de critiques et de bips des fans parisiens, pour ne pas avoir renouvelé toujours avec le PSG et étant liés au Real Madrid.

L’ancien joueur français s’est exprimé dans une interview pour Amazon Prime sur Kylian Mbappé, analyser ce qui se passe avec lui et montrer sa confiance qu’il continuera dans la Paris Saint Germain cette saison, malgré les informations constantes qui ont émergé sur sa possible signature avec le Real Madrid. D’après Henry, on verra “ce que l’avenir nous réserve” car il y a de moins en moins pour mettre fin au marché d’été.

Il a également déclaré du joueur français que ” c’est normal d’évaluer les choses“Quant au PSG qui reste ou pas.” Je ne sais pas ce qui va arriver à Kylian Mbappé. Nous pouvons spéculer beaucoup de choses. La réalité est qu’il est toujours au PSG, s’entraînant, marchant, courant et créant des opportunités pour ses coéquipiers. Il marque des buts et est un joueur qui respectera son contrat. Il ne fait rien de mal et a réagi sur le terrain, ils devraient donc être satisfaits », a-t-il déclaré dans l’interview.

Henry a tenu à souligner qu’on fait toujours la même chose aux grands joueurs : “aux joueurs exceptionnels toujours tu cherches les petites mauvaises choses“. Et il assure que Mbappé est analyser ce que vous voulez car ton avenir ne manque de respect à personne, mais c’est normal de le faire au stade où il se trouve. Enfin, Henry a précisé qu’il pensait : “J’espère qu’il restera au Paris Saint-Germain et qu’il continuera bien. Voyons ce qui se passera dans le futur, car c’est normal d’évaluer les choses, mais Vous manquez de respect à quelqu’un ? Je n’ai rien vu de tout ça. Il est là, présent et même en train de bien jouer.”