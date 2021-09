‘Tu ne peux pas continuer à faire ça’

in

La Football Association fait l’objet de critiques après avoir accusé Marc Bola de Middlesbrough d’inconduite aggravée pour un tweet historique publié alors qu’il avait 14 ans.

Aujourd’hui âgé de 23 ans, Bola est accusé d’avoir écrit un article offensant sur la plate-forme de médias sociaux en 2012 qui « faisait référence à l’orientation sexuelle » – utilisant prétendument une insulte homophobe.

Marc Bola de Middlesbrough a été puni pour un message sur Twitter qu’il a écrit quand il avait 14 ans

Neuf ans plus tard, l’ancien joueur de l’académie d’Arsenal fait face à un avertissement écrit, à un cours pédagogique ou à une éventuelle suspension de trois matchs.

La décision de la FA a été fortement critiquée car elle punit un homme adulte pour quelque chose qu’il a fait lorsqu’il était en neuvième année.

Ce n’est pas la première fois qu’un footballeur est réprimandé pour un tweet qu’il a posté étant enfant.

L’ailier de West Ham Jarrod Bowen a également été inculpé par la FA pour un message sur Twitter qu’il a écrit à l’âge de 15 ans, qui contenait un terme raciste.

Bowen s’est excusé pour ce tweet qu’il a posté à l’âge de 15 ans

L’as des Hammers, maintenant âgé de 24 ans, s’est excusé, a reçu un avertissement et la FA lui a dit de suivre un cours de formation.

Le joueur de cricket anglais Ollie Robinson est une autre grande star du sport à recevoir une punition similaire.

Les débuts du quilleur au test ont été entachés par la mise en évidence de messages offensants sur les réseaux sociaux qu’il a écrits entre 2012 et 2014, alors qu’il avait 18 et 20 ans.

Ses tweets ont été jugés “racistes, sexistes, handicapés, islamophobes et offensants” lors d’une audience. sensibiliser les autres acteurs à la discrimination et à l’utilisation des médias sociaux.

Ollie Robinson a été suspendu pour huit matchs par la BCE pour des tweets historiques offensants

Les anciens footballeurs de Premier League Carlton Cole ont rejoint talkSPORT vendredi pour répondre à cette dernière enveloppe de tweets historiques.

Et bien qu’il ait convenu que les gens devaient être informés des conséquences de la rédaction de messages offensants en ligne, Cole a insisté sur le fait que cela ne pouvait pas continuer après avoir “fait l’exemple” d’un certain nombre de jeunes pros.

“Je crois vraiment qu’à 14 ans, vous ne savez pas vraiment ce que vous dites”, a déclaré l’ancien attaquant de West Ham et désormais ambassadeur du club au Sports Bar.

« Nous parlons de près de dix ans après que cela s’est produit.

« Si la FA veut utiliser Bola comme exemple, je suis tout à fait d’accord, les gens doivent être éduqués.

“Mais tu ne peux pas revenir en arrière [through people’s social media posts] et le faire encore et encore. Vous ne pouvez pas faire ça !

Bola a gravi les échelons à Arsenal dans sa jeunesse

« Sinon, vous allez devoir payer une amende à un tas de footballeurs pour des actes qu’ils ont commis il y a dix ans. Quand s’arrête-t-il ?

“Il y aura maintenant pas mal de footballeurs qui vont revenir en arrière et supprimer des trucs.”

Cole a admis qu’il était coupable d’avoir dit “de mauvaises choses” au cours de sa carrière et a été puni à juste titre par les autorités en conséquence.

Mais il insiste sur le fait que c’est une autre histoire d’être puni pour quelque chose que vous avez dit quand vous étiez enfant.

“Écoutez, j’ai fait des trucs, j’ai dit quelques mauvaises choses quand je jouais encore et j’ai été condamné à une amende de 20 000 £ par la FA, et je le regrette”, a-t-il ajouté.

Cole est tout pour les joueurs éduqués, mais dit que le chalutage à travers les messages historiques doit maintenant s’arrêter

« Mais si j’avais dit quelque chose de fou quand j’avais 14 ans, ce n’est tout simplement pas la personne que je suis aujourd’hui. C’est long et beaucoup de choses ont changé depuis.

«Pourquoi cela est-il rendu public également?

«Évidemment, ils veulent faire de lui un exemple aux jeunes de 14 ans d’aujourd’hui, que c’est ce qui peut vous arriver dans dix ans.

“Mais la FA peut simplement l’appeler et lui dire:” écoutez c’est ce que c’est, nous avons un problème avec ce que vous avez dit quand vous aviez 14 ans “, et le punir simplement à huis clos.”

