Tu ne peux pas laisser les peurs du crash entrer dans ton esprit

Lewis Hamilton dit qu’il n’a plus peur de subir un accident similaire à celui de Max Verstappen lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan.

Verstappen et le pilote d’Aston Martin Lance Stroll ont tous deux subi des accidents à grande vitesse lors de la course d’hier après avoir subi des défaillances de pneus apparentes sur leurs voitures. Pirelli a révélé plus tard qu’une coupure avait également été découverte sur l’un des pneus de Hamilton.

Hamilton a dépassé la scène de l’accident de Verstappen alors que le pilote Red Bull était projeté vers une barrière à plus de 300 km/h. Par la suite, Hamilton a déclaré qu’il avait oublié cette idée.

“Je n’y pensais pas vraiment trop, pour être honnête”, a déclaré Hamilton. « Je n’avais pas assez d’informations, donc je ne savais pas s’il s’agissait d’une défaillance de pneu ou de débris. Vous ne pouvez tout simplement pas laisser ce genre de choses entrer dans votre esprit.

Après la chute de Verstappen, Hamilton était en passe de renverser l’avance de points de son rival au championnat. Mais une erreur lors du redémarrage final l’a empêché de marquer, et Hamilton a laissé l’Azerbaïdjan à quatre points de Verstappen.

«Ça a été deux courses incroyablement difficiles, a dit Hamilton. «Aujourd’hui, c’est évidemment une expérience très douloureuse. Je pense qu’aujourd’hui était vraiment un coup de malchance, mais Max a eu de la malchance aussi, et ce genre de choses arrive.

Hamilton s’est excusé auprès de son équipe pour avoir raté le redémarrage lorsqu’il a accidentellement appuyé sur un interrupteur de son volant.

« Naturellement, je suis désolé pour toute l’équipe », a-t-il déclaré. « Nous allons simplement nous regrouper et essayer de revenir plus forts.

“Mais je pense qu’il y a beaucoup de points positifs à tirer du week-end en ce qui concerne l’endroit où nous avons récupéré pour revenir.”

