Tu n’es pas à mon niveau, et tu le verras le 6 novembre

LOS ANGELES (21 septembre 2021) – Canelo Álvarez, boxeur numéro un livre pour livre par consensus général, superstar mexicaine et champion unifié des super-moyens WBC / WBA / WBO s’est retrouvé face à face avec le champion du monde pour la première fois Invaincu IBF Super Middleweight Caleb “Sweethands” Plant ce mardi, mettant en vedette une conférence de presse animée et palpitant ce qui sera son prochain concours pour le championnat incontesté des super-moyens.

Álvarez et Plant s’affronteront ce samedi 6 novembre lors d’un match télévisé en direct sur SHOWTIME PPV lors d’un événement Premier Boxing Champions au MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Le vainqueur sera immortalisé comme le premier champion du monde incontesté de l’histoire de la division des 168 livres depuis l’existence des quatre ceintures de championnat.

Les deux boxeurs ont échangé des mots puis des coups avant d’être séparés par leurs équipes respectives qui se sont précipitées sur scène pour calmer le jeu après un long face-à-face qui a ouvert la conférence de presse et attisé une rivalité qui culminera la nuit du combat.

Les billets pour le combat sont maintenant en vente sur AXS.com. L’événement est promu par Canelo Promotions et TGB Promotions, et parrainé par Hennessy et Value.

Eddy Reynoso, entraîneur et manager de Canelo, et Justin Gamber, entraîneur de Plant, étaient sur scène aux côtés de leurs combattants lors de l’événement à Beverly Hills. C’est ce qu’ont déclaré les participants lors de la conférence de presse de ce mardi :

CANELO LVAREZ

« Vous n’êtes pas à mon niveau, et vous le verrez le 6 novembre. Tu ne veux pas te battre maintenant, je te le promets.

« Nous avons des origines modestes et nous essayons très fort d’être ici. Le fait que quelqu’un mente et dise des choses affreuses sur nous, c’est ce qui a rendu Eddy mauvais. Peu importe. Nous devrons montrer à tout le monde qui nous sommes le 6 novembre.

« Caleb, peut-être qu’il est au même niveau que Billy Joe Saunders et Callum Smith, mais pas le mien. Je respecte qu’il ne soit pas là pour reculer. Vous pouvez voir d’après ce qui s’est passé aujourd’hui que ce sera certainement un très bon combat.

«Je sais ce que je dois faire et je le connais (Plant) très bien. C’est un bon combattant, mais je connais mes compétences. Mon expérience sera ce qui me donnera l’avantage dans ce combat. J’ai affronté des boxeurs avec des styles similaires à Caleb comme Floyd Mayweather, Erislandy Lara, Austin Trout et Saunders.

« (Plant) est une personne peu sûre d’elle-même et pour cette raison, il en est venu à trouver de nombreuses excuses à propos de diverses choses. Je m’en fiche, je ferai de mon mieux le 6 novembre et gagnerai le combat.

«Être incontesté serait historique pour le Mexique et pour toute mon équipe. Être un champion incontesté serait spectaculaire pour ma carrière.

Sur l’incident sur scène : « Tu peux dire ce que tu veux de moi, mais pas de ma mère. Je me battrai contre quiconque pourra dire quelque chose sur ma mère. Je l’ai juste poussé, et il m’a frappé avant que je fasse mon truc. Il a franchi la ligne.

« Le combat se terminera en huit rounds ou moins. Je vais assommer ce gars. Facile”.

USINE DE CALEB

“Je sais seulement qu’il n’y a qu’une chose de mieux que de prouver que quelqu’un avait raison, et c’est de lui prouver qu’il a tort. J’ai fait ça toute ma vie sur le ring, et les gens ont juste dit que je ne pouvais pas faire ceci ou cela. Il n’y a pas de communauté de boxe d’où je viens, pas de professionnel dont je pourrais suivre l’exemple. C’était tout mon esprit et mon cœur.

«Je ne fais pas ça pour la célébrité ou pour l’attention. Quand j’ai commencé, il n’y avait que moi et mon père. Personne ne pensait que je serais ici aujourd’hui. Je me souviens comment mon père et mon grand-père ont économisé un peu d’argent pour ouvrir une modeste salle de boxe avec juste un sac lourd accroché dans le coin. Cependant, lorsque vous aspirez vraiment à quelque chose, vous n’avez besoin de rien d’extraordinaire, juste de votre esprit et de votre cœur.

« Je sais que les gens ne me croient pas quand je leur dis que je vais gagner le 6 novembre. Tous ces gens qui me disent que je ne peux pas faire quelque chose vivent des vies crédibles avec des choses ordinaires, alors que je veux vivre une vie extraordinaire pleine de choses incroyables sans me soucier de m’écraser sur la route tant que le but est de réaliser des choses impressionnantes. Ces gens qui doutent de moi me motivent à être ici aujourd’hui.

« Alors le frère de Miguel Cotto peut te faire danser la petite danse du poulet, mais pas moi ? D’accord. Souvenez-vous-en bien, puisque je vous promets que le 6 novembre vous entendrez ceci : « Et le tout nouveau champion incontesté des super-moyens, et toujours invaincu… »

«Être incontesté signifierait beaucoup pour moi. J’ai sacrifié beaucoup de choses pour ce sport depuis longtemps, et tout cet effort peut venir dépendre d’un moment singulier. Je veux entrer dans l’histoire, c’est la seule raison pour laquelle je suis ici.

Sur l’incident sur scène : « C’était un échange de mots normal et puis ce qui s’est passé est arrivé. Cela ne m’inquiète pas. Je suis concentré sur ce qui va se passer le 6 novembre ».

EDDY REYNOSO, Coach et Manager de Canelo

«Je pense que ce sera un grand combat pour unifier la division des 168 livres. Nous ferons de notre mieux dans le gymnase comme nous le faisons pour chaque combat. Nous nous entraînons toujours dur.

« Il y a beaucoup de gens qui disent des choses sur les réseaux sociaux puis disparaissent. Certains veulent faire tomber tout un pays et un grand athlète qui représente leur pays. Ils peuvent essayer de provoquer, mais nous allons nous concentrer sur l’entraînement dur. Il faut avoir le courage de travailler aussi dur que nous. »

JUSTIN GAMBER, Formateur de plantes

«Je tiens à remercier toute notre équipe d’avoir cru en nous et de nous avoir mené ce combat, car nous voulons saisir cette opportunité pour écrire l’histoire. Cela a été des années de sang, de sueur et de larmes pour arriver ici, un long voyage. Ce combat n’est pas une question d’argent, mais d’héritage.

« Branchez-vous sur le combat du 6 novembre et vous assisterez au premier champion du monde incontesté de tous les temps chez les super-moyens, et ce champion viendra du Tennessee. Tout ce qui s’est passé aujourd’hui lors de la conférence de presse ne fera que nous motiver encore plus.

TOM BROWN, Président de TGB Promotions

« Il a fallu quelques essais, mais nous sommes ici pour assister au championnat incontesté des super-moyens en jeu. C’est un réel plaisir de travailler aux côtés de nos partenaires TV de SHOWTIME pour cet événement. SHOWTIME a une longue histoire de grands événements sportifs, et cela continue de se produire avec ce combat.

«C’est un honneur de travailler aux côtés du roi de la boxe livre pour livre, Canelo Álvarez, Eddy Reynoso et tous ceux qui font partie de Canelo Promotions. Je suis également ravi de pouvoir à nouveau travailler avec tous les membres de la Team Plant. J’ai promu les débuts de Caleb en tant que professionnel en 2014, et c’est formidable de le voir ici aujourd’hui à ce poste.

Canelo a trois titres, tandis que Caleb détient la quatrième ceinture dans la division des 168 livres. Les deux se battront pour être le premier champion incontesté de l’ère des quatre ceintures. Quelqu’un entrera dans l’histoire le 6 novembre au MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. »

STEPHEN ESPINOZA, président, SHOWTIME Sports

« 2021 a été une année phénoménale pour SHOWTIME Boxing. Cela a été l’une des années les plus prolifiques dont je me souvienne, avec 17 événements de boxe en direct sur SHOWTIME jusqu’à présent cette année, et bien d’autres à venir. Huit combats de championnat, plusieurs unifications de titres mondiaux et maintenant deux combats de titres incontestés, une très bonne année se transforme en une excellente année pour SHOWTIME. SHOWTIME est le foyer de grands combats. Nous sommes la chaîne de boxe la plus ancienne et la plus fiable. Aucun autre réseau ne prend un engagement aussi important envers la boxe.

« Nous sommes fiers d’accueillir à nouveau Canelo Álvarez à SHOWTIME. Nous voulons aussi souhaiter la bienvenue à Caleb Plant pour son premier combat sur SHOWTIME. Cela fait presque neuf ans – plus précisément le 15 septembre 2012 – que Canelo a fait ses débuts à SHOWTIME lors d’un combat passionnant contre Josesito López. Neuf ans, c’est long. Canelo Álvarez et Eddy Reynoso étaient alors très jeunes. Cela a commencé une trajectoire qui a démontré le désir et la volonté de Canelo de rechercher les rivaux les plus coriaces. Nous avons établi un record global en 2013 avec le pay-per-view le plus vendu à l’époque en aidant Canelo à devenir la nouvelle star du pay-per-view dans la boxe. Maintenant, neuf ans plus tard, nous sommes fiers de l’avoir à nouveau pour ce méga combat.