« Tu n’es pas avec Luis Miguel ? Ils découvrent la fausse petite amie du Soleil

Il y a quelques jours, la nouvelle est apparue que Luis Miguel lancerait une nouvelle romance avec le designer nommé Karen Rodriguez, qui est aussi une figure de la télévision, aujourd’hui de nouvelles preuves démontreraient totalement le contraire.

Ce serait le matin, “Réveillez l’Amérique“qui a partagé la nouvelle de ce que la décoratrice d’intérieur aurait prétendu à propos de sa relation avec Luis Miguel.

C’est maintenant le programme lui-même qui montre la preuve des fausses déclarations faites par Karen Rodríguez elle-même, qui a été mentionnée au début, était une “vieilles amies” avec qui le “Soleil du Mexique“J’aurais repris une romance.

“Je tiens à nier catégoriquement et à exprimer ma répudiation des insinuations et affirmations que certains médias ont faites concernant ma participation à la présentation de photographies et de textes personnels qui, sans mon consentement, ont été utilisés comme s’il s’agissait de M. Luis Miguel Gallego Basteri que je respecte, admire et apprécie”.

Ils nient la supposée petite-amie du “Soleil”, “il ne s’agit pas de Luis Miguel”. Capturer

À travers la récente déclaration, le conseiller financier Héctor Fernández est sorti pour clarifier l’affaire dans laquelle l’interprète de “You or none” serait lié de manière romantique avec le collaborateur également de “Despierta San Diego”.

La personne qui apparaît en fait sur une photographie qui a récemment circulé en compagnie de la femme d’affaires, Karen Rodríguez, est Héctor Fernández, qui s’est aujourd’hui distingué, à un moment donné était un ami de la femme en question, cependant, a-t-il précisé, aujourd’hui il n’a pas n’a plus rien à voir avec elle.

L’émission qui présentait les supposées nouvelles de la nouvelle “romance” de “Luis Mi“Elle a également partagé un audio dans lequel ladite personne a assuré qu’elle offrirait sous peu une interview exclusive avec Luis Miguel, ce qui n’est jamais arrivé.

Le nom de Karen Rodríguez lié de manière romantique à Luis Miguel Gallego Basteri a fait sensation puisqu’il a également été dit que le “producteur discographique« J’envisagerais même d’avoir une fille avec la « décoratrice ».

Qui est Karen Rodriguez ?

La description de la collaboratrice à la télévision indiquait qu’elle travaillait comme “architecte d’intérieur”, mais elle est également connue pour sa participation à la télévision à l’émission de “Despierta San Diego”. Son origine est espagnole, étant né dans la ville de Majorque, il a cependant grandi dans l’état de Chihuahua, au Mexique.

Elle est mère d’un fils et femme préparée, indépendante financièrement, ont-ils rapporté, Karen est apparue à la télévision en partageant des conseils sur la décoration, le design, tout ce qui touche à sa carrière, en plus d’avoir d’autres entreprises, et ce sont précisément ces qualités qui ils ont captivé le “roi des étoiles”, disent-ils.

La nouvelle de leur relation a été publiée dans l’émission Sin Rollo, dans laquelle la romance et les projets familiaux présumés entre “ont été discutés en profondeur”.Micky“Et la décoratrice avec qui ils assurent, ne chercherait à procréer qu’un bébé dont elle aimerait être une fille !

Il convient de mentionner que Luis Miguel Gallego Basteri est devenu pour la première fois le père de sa première née Michelle Salas, à la suite de sa relation éphémère avec Stephanie Salas et avec qui apparemment le “lien déjà séparé” dont on a parlé, était définitivement fracturé après la dernière saison de “Luis Miguel : The Series”.

En plus de cela, la polémique surgit sur la relation que l’artiste entretient depuis des mois avec le mannequin “Mercedes Villador”, une nutritionniste originaire de Misiones, en Argentine.

C’est Lucía Miranda elle-même, l’épouse de l’ancien manager de Luis Miguel, Hugo López, qui a confirmé la relation entre la “star de la musique” et l’Argentine.