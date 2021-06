Tu penses? Lemon se demande si CNN « surgonfle » QAnon, les théoriciens du complot électoral dans le GOP 10z viral

L’animateur de CNN, Don Lemon, a eu un rare moment d’auto-réflexion ce matin, mais bien sûr, il a été entaché par le dédain pompeux du journaliste de CNN pour les partisans du GOP et de Trump.

Lemon discutait avec les co-animateurs Brianna Keilar et John Berman de la façon dont les médias devraient couvrir à la fois le président Trump et les théoriciens du complot marginaux au sein du GOP, tels que ceux qui suivent QAnon. Ayant son propre moment Captain Obvious, Lemon s’est demandé si CNN avait passé trop de temps à être obsédé par l’ancien président et les théoriciens du complot électoral au sein des extrêmes du Parti républicain :

Combien de plate-forme donnons-nous cela? Parce qu’on dit que c’est beaucoup de monde. Oui, c’est beaucoup de monde. Ce n’est pas la majorité des gens dans ce pays. C’est un nombre — Je ne crois même pas que ce soit la majorité des gens du Parti républicain… . Ce n’est pas la majorité des gens dans ce pays. Je me demande juste si on le gonfle trop, si on lui donne trop de voix parce que Donald Trump est actuellement le magicien d’Oz. C’est l’homme derrière le rideau et il n’a aucun pouvoir. Son pouvoir vient de nous que nous continuons à le promouvoir et nous continuons à en parler. Parfois, nous devrions probablement en ignorer une grande partie parce qu’il n’a pas de pouvoir – regardez. Il était déformé. Regardez ce qui s’est passé avec la désinformation sur les réseaux sociaux au moment où il a été déformé.

Dire que l’ancien président n’a aucune influence en dehors des médias libéraux est assez arrogant en soi, mais Lemon reconnaît au moins l’influence des médias sur l’opinion publique. Il a ajouté à propos des théoriciens du complot électoral :

“Parfois, nous devrions simplement y aller – et le laisser faire et lui laisser la majorité d’une minorité qu’il a et puis bientôt, je pense, ils se réveilleront probablement et se rendront compte qu’il n’y aura pas de nouvelle inauguration en août.”

Mais comme New Day passe chaque jour à se lamenter sur l’émeute du Capitole, les conspirations électorales et les luttes intestines du GOP comme les problèmes les plus importants de la journée, Keilar n’était pas d’accord. En disant qu’elle aimait les gens “qui croyaient à cette merde”, elle a dit que c’était pourquoi il était si important pour le réseau d’être les arbitres de la vérité :

“Je vais vous dire, les premières informations à ce sujet, ce n’est pas ce que ces gens – ils ne l’obtiennent pas de nous. Comme si nous étions ceux qui le renversaient, ” se vanta-t-elle. Mais Lemon repoussa en disant, « Je pense que vous pouvez être informé sans être inondé. Je pense que vous pouvez appeler les gens. Vous pouvez les exposer. Mais après cela, vous n’êtes pas obligé de continuer à en parler tous les jours.

Aïe, cela enlèverait au moins la moitié des sujets quotidiens de New Day ! Mais Lemon a convenu avec Keilar que le rôle des médias était d’être des révélateurs de la « bonne information » (parce que les médias sont une source d’information non partisane et sans détournement, n’est-ce pas ?) :

Et donc ce que vous avez à faire est de leur offrir une alternative à la désinformation. Et pas nécessairement simplement dire que c’est de la désinformation. Vous devez signaler la bonne information et la bonne information n’inclut pas toujours et n’inclut probablement pas Donald Trump car il est une source de désinformation.

Montrant davantage la disparité entre le message de Lemon et son propre mépris malsain pour Trump, Lemon a lancé une petite diatribe contre le « bigot » « menteur » « petit homme malheureux : »

Donc, si vous voulez donner aux gens une alternative, donnez-leur une alternative à Trump qui n’inclut pas Trump parce que Trump est toujours – il sera toujours un menteur. Il a toujours été un menteur. Il a toujours été un bigot. Il sera toujours un bigot. Alors pourquoi continuons-nous à dire : « Oh, mon Dieu, je ne peux pas croire qu’il soit un fanatique ». Bien sûr qu’il l’est. « Oh, mon dieu, je ne peux pas croire que c’est un menteur. » Bien sûr qu’il l’est. C’est un homme de 77 ans. Il ne va pas tout d’un coup changer et devenir cette personne magnanime. C’est un homme tout petit, minuscule, malheureux qui vit dans un délire, agissant comme un acte de salon allant à l’ancien président des États-Unis. Penses-y. Se présente au hasard au mariage des gens dans son domaine à Mar-a-Lago parce que c’est le seul moyen dont il dispose pour répandre sa désinformation.

New Day de CNN est payé par l’annonceur Morgan Stanley, contactez-les sur la page de riposte des conservateurs ici.

Lisez la transcription ci-dessous :

CNN nouveau jour

6/3/2021

DON LEMON : C’est notre combat tous les jours pour au moins mon émission et je suis sûr que c’est pour vous. Est-ce que combien – combien de plate-forme donnons-nous cela? Parce qu’on dit que c’est beaucoup de monde. Oui, c’est beaucoup de monde. Ce n’est pas la majorité des gens dans ce pays. C’est un nombre — Je ne crois même pas que ce soit la majorité des gens du parti républicain. Alors n’oubliez pas, vous devez regarder le pourcentage de l’électorat. Le pourcentage de personnes qui font partie du parti républicain et le pourcentage de personnes qui y croient. Ce n’est pas la majorité des gens dans ce pays. Je me demande juste si on l’exagère, si on lui donne trop de voix parce que Donald Trump est actuellement le magicien d’Oz. C’est l’homme derrière le rideau et il n’a aucun pouvoir. Son pouvoir vient de nous que nous continuons à le promouvoir et nous continuons à en parler. Parfois, nous devrions probablement en ignorer une grande partie parce qu’il n’a pas de pouvoir – regardez. Il était déformé. Regardez ce qui s’est passé avec la désinformation sur les réseaux sociaux au moment où il a été déformé. Et son — vous savez, le bureau du blog de Donald J. Trump. C’est parti!

JOHN BERMAN : Parce que personne ne se connectait.

LEMON: Parfois, nous devrions simplement y aller – et le laisser faire et lui laisser la majorité d’une minorité qu’il a et puis bientôt, je pense, ils se réveilleront probablement et se rendront compte qu’il n’y aura pas de nouvelle inauguration en août. Il n’y a aucun levier dans la Constitution qui prévoit cela. Ils vont devoir vivre un jour dans la réalité, mais nous ne le pouvons pas. Nous ne pouvons pas laisser la règle de la minorité devenir la règle dans ce pays. Des gens qui mentent à propos d’une insurrection et des gens qui n’autorisent pas non plus le droit de vote pour les gens qui suppriment le droit de vote, qui suppriment le vote pour les gens de ce pays. Trop de gens se sont battus et sont morts. Trop de gens qui me ressemblent se sont battus et sont morts pour ça. Trop de gens ressemblent à votre mari, se sont battus et sont morts pour les droits des Américains. Nous ne pouvons pas laisser le POT, pas le GOP, le Parti de Trump.

BRIANNA KEILAR : Tout à fait d’accord avec vous là-dessus, mais je dirai, Don, je veux dire, je connais des gens – j’aime les gens qui croient à cette merde. Vous savez, et c’est très difficile à regarder. Je pense que c’est – il est difficile de les regarder le croire.

CITRON : Ouais.

KEILAR: Et je pense que c’est en partie la raison pour laquelle je vais respectueusement être en désaccord avec vous un peu sur le fait de parler de ces choses parce que je vais vous dire, les informations initiales à ce sujet, ce n’est pas ce que ces gens – ils ne l’obtiennent pas de nous. Comme si c’était nous qui le renversions.

CITRON : Ouais. Non, je ne suis pas d’accord avec toi là-dessus. Je pense que vous pouvez être informé sans être inondé. Je pense que vous pouvez appeler les gens. Vous pouvez les exposer. Mais ensuite, vous n’êtes pas obligé de continuer à en parler tous les jours.

Écoutez, j’ai eu une conversation avec quelqu’un qui est très – qui est un très gros poste avec un social – sur une plate-forme de médias sociaux. Et ils ont dit, le – ce qu’ils ont juste appris – ce qu’ils ont appris, c’est qu’en disant simplement, eh bien, c’est faux, c’est de la désinformation, que cela incite les gens à vouloir la diffuser davantage. Et donc ce que vous avez à faire est de leur offrir une alternative à la désinformation.

KEILAR : Exactement.

LEMON: Et pas nécessairement simplement dire que c’est de la désinformation. Vous devez signaler la bonne information et la bonne information n’inclut pas toujours et n’inclut probablement pas Donald Trump car il est une source de désinformation. Donc, si vous voulez donner aux gens une alternative, donnez-leur une alternative à Trump qui n’inclut pas Trump parce que Trump est toujours – il sera toujours un menteur. Il a toujours été un menteur. Il a toujours été un bigot. Il sera toujours un bigot. Alors pourquoi continuons-nous à dire : « Oh, mon Dieu, je ne peux pas croire qu’il soit un fanatique ». Bien sûr qu’il l’est. « Oh, mon dieu, je ne peux pas croire que c’est un menteur. » Bien sûr qu’il l’est.

C’est un homme de 77 ans. Il ne va pas tout d’un coup changer et devenir cette personne magnanime. C’est un tout petit, minuscule, malheureux qui vit dans un délire, agissant comme un acte de salon allant à l’ancien président des États-Unis. Penses-y. Se présente au hasard au mariage des gens dans son domaine à Mar-a-Lago parce que c’est le seul moyen dont il dispose pour répandre sa désinformation. Qu’il l’ait. Laisse-le tranquille.