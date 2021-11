Fernando Alonso a le sentiment que « vous perdez toujours » contre Mercedes, qui, selon lui, joue avec un « plus grand panier » que le reste de la grille.

L’équipe allemande sont devenus l’une des forces les plus dominantes de l’histoire du sport depuis le début de l’ère hybride en 2014, remportant depuis lors tous les championnats des pilotes et des constructeurs et scellant toujours les deux bien avant la dernière manche de l’année.

Ce ne sera pas le cas cette année, avec seulement 11 points d’avance sur Red Bull et Max Verstappen 14 devant Lewis Hamilton avec trois tours à jouer, mais ils sont néanmoins restés confortablement et systématiquement à l’avant du peloton.

On ne peut pas en dire autant d’Alonso qui s’est retrouvé au mieux dans la machine du milieu de terrain à l’ère hybride, et il dit que vous « perdez toujours » lorsque vous essayez d’affronter Toto Wolff and co.

« En tant que pilote, c’est comme jouer au basket et il y a un panier pour vous et un pour les autres », a déclaré Alonso, cité par Speedweek.

«Ils marquent leurs points avec un plus gros panier et vous devez marquer le vôtre avec un plus petit, donc vous perdez toujours.

« J’ai la chance d’avoir remporté deux championnats et j’ai eu le privilège d’occuper ce poste. J’étais aussi chez Toyota en WEC et j’avais ce genre de supériorité dans la voiture.

« Mais j’imagine juste de jeunes enfants regardant ce sport et voyant une voiture dépasser deux autres en ligne droite. Nous ne devrions pas les laisser perdre espoir qu’ils puissent être des champions.

«Nous sommes tous aussi engagés dans le sport. Nous nous entraînons beaucoup, nous travaillons dans le simulateur, nous risquons notre vie à chaque fois. Mais nous avons toujours un tour de retard à chaque course, et nous le savons avant même d’aller au Qatar.

« C’est vraiment le seul sport dans lequel quelque chose comme ça se produit. »

Lewis Hamilton à la charge à Interlagos ! #F1 | https://t.co/8PdPZlBesT pic.twitter.com/PXvGWNXIZ3 – Formule 1 (@F1) 16 novembre 2021

Alors que Red Bull a souvent été plus qu’un match pour eux cette année, Mercedes a été extrêmement dominant la dernière fois au Brésil avec Lewis Hamilton passant de P20 à P5 au sprint après avoir été disqualifié des qualifications avant de remporter la course de P10 sur le la grille.

La performance a eu lieu sur un circuit où, compte tenu des altitudes plus élevées, Red Bull était largement censé être le plus fort des deux équipes, car leur moteur Honda se porte généralement bien dans de telles conditions.

Même après avoir été témoin de leur supériorité pendant tant d’années, Alonso admet qu’il a été surpris par la vitesse à laquelle Hamilton et sa voiture étaient rapides.

« J’ai été surpris samedi », a déclaré l’Alpin.

« Je veux dire, je pense que nous avons tous été surpris qu’un pilote ait 25 places de pénalité sur la grille en un week-end et remporte toujours la course, mais c’est ce que c’est.