“Tu te calmes super” Galilea Montijo donne de la patience à Escalona | Instagram

Une photographie aurait été la raison pour laquelle Galilea Montijo et Andrea Escalona revivre la tension qui a existé à un moment donné au milieu de la matinée de Hoy.

Comme on l’a apprécié ces derniers mois, Escalona est devenue très proche de Galilée Montijo, mais à un moment donné, la fille de la réalisatrice Magda Rodríguez a imposé une limite à son amie et collègue de travail : “Tu es super calme !”

La raison n’est née d’aucune discussion, puisque les deux ont établi un lien amical qui s’est reflété à l’écran, c’est le style de Galilée Montijo, la principale raison de cette réaction.

La “Le chauffeur d’aujourd’hui“Il a fait de chacune de ses apparitions sur Hoy un défilé de mode et parvient toujours à surprendre non seulement son public et ses abonnés sur Instagram, mais aussi ses collègues et chers collègues.

Image de balise Andrea Escalona, fait partie de ceux qui sont toujours fidèles et prêts à réagir aux publications qui partagent fréquemment le “femme d’affaires« Qui, selon lui, dépasserait aujourd’hui les limites, mais de la beauté, en portant un vêtement très estival qui mettait en valeur certaines de ses diverses qualités.

“Gali“Elle apparaît dans une longue robe jaune avec des rayures colorées jusqu’au sol, et bien que la pièce soit ample, puisqu’elle a une coupe princesse taille haute, elle a ajouté encore plus de hauteur à quoi que ce soit.”maquette“au début de sa carrière.

Ainsi, parmi les divers commentaires et réactions, l’un des plus curieux est venu de la nièce d’Andrea Rodríguez Doria, actuel producteur de l’émission “Las Estrellas”.

La jeune présentatrice a demandé à Martha Galilea Montijo Torres d’arrêter tant de bombardements, évoquant la beauté de “ex fille tv“, bat tous les jours.

Un commentaire qui peut être apprécié a été envoyé avec affection de “Andy” qui était également l’un des présents à l’ouverture de “Boutique Latine“, la nouvelle entreprise de mode de Galilea.

Et c’est qu’en plus d’Inés Gómez Mont, son amie et comadre, qui a récemment célébré son anniversaire, où Martha Galilea Montijo Torres a partagé une image où ils partagent un câlin affectueux, l’actrice de “El Premio Mayor” a été aimée par beaucoup d’autres personnes des lumières et des réflecteurs.

Certaines autres personnalités des médias ont également réagi à la photographie du natif de Guadalajara, qui a fini par accumuler 136 961 « J’aime ça » jusqu’à ce que Consuelo Duval elle-même ait également réagi à la publication du présentateur.

Non non non oseaaaaaaaaaaaa tu es magnifiqueaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, a écrit @whaitsman, la styliste de l’émission, avec qui Galilea entretient une amitié étroite.

Magnifique cette barbara, a commenté @cuquitaoficial

Wooooooww, a exprimé la “fille de la météo”, @iamyanetgarcia

Cette belle! Il a fait référence à @karlagomezr, ceci entre autres commentaires de célébrités ou de membres du milieu artistique.

Aujourd’hui à 48 ans, “Montijo” continue d’être l’une des plus belles femmes de la télévision, qui au fil du temps a présenté des changements évidents avec lesquels, sans aucun doute, elle conquiert de plus en plus d’adeptes.

Bien qu’à certaines occasions, la critique ait détruit l’épouse de Fernando Reina Iglesias, Galilea Montijo, elle a gagné une grande affection du public qui l’a même liée à un chanteur célèbre.

J.LO version mexicaine ! Un de ses fans a commenté ce post.

Pour le montrer, ses un peu plus de 9 millions de fans sur Instagram, qui restent attentifs à ses pas, applaudissent et soutiennent surtout celui qui était présentateur dans “Pequeños Gigantes”, “Vida Tv”, “Ritmosón Latino”, “Fais-moi rire”. et tu seras millionnaire”, entre autres.

Galilea Montijo, qui a collaboré pendant plusieurs années au programme Televisa avec Andrea Legarreta, Raúl “El Negro” Araiza et de nombreuses autres personnalités, a réussi à matérialiser l’un de ses grands rêves, en ouvrant sa propre boutique de mode, dont elle est aujourd’hui mannequin plusieurs des tenues de sa ligne de vêtements.