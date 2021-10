“Tu vas changer (ou je vais partir)”

Chaque année dans la carrière d’enregistrement tristement écourtée de Hank Williams a produit un grand nombre de morceaux de musique intemporels, mais 1949 a été une période particulièrement mémorable pour le pionnier du pays.

Il a fait les charts country de Billboard avec des classiques irréfutables comme « Mon seau a un trou dedans » le sien Version n°1 du numéro des années 1920 “Lovesick Blues” et de la chanson qui a plus tard prêté son nom à une maison de disques, “Lost Highway”. Le 1er octobre de cette année-là, Williams est entré dans les listes avec un autre joyau, le “You’re Gonna Change (Or I’m Gonna Leave)” typiquement clair.

Les paroles abrasives ont été inspirées en grande partie par la relation enflammée du chanteur avec sa femme, Audrey. Néanmoins, il a été joué à un tempo enjoué avec d’excellents camées de Don Davis à la guitare acier et de Dale Potter au violon. Fred Rose, intronisé au Country Music Hall of Fame, s’est occupé de la production du morceau, qui a été coupé au Castle Studio à Nashville environ six mois avant qu’il n’atteigne les charts.

Six hits en un an

La même semaine, Williams devait jouer au Tri-State Fair à Amarillo, au Texas, avec d’autres stars telles que Ernest Tubb et Minnie Pearl. “You’re Gonna Change” était le cinquième des six singles country de Williams d’une année chargée, grimpant au n ° 4, avec la face B “Lost Highway”, répertoriée à part entière, atteignant le n ° 12. Le succès de l’un de ces tubes du début de 1949, « Lovesick Blues », a été si grand qu’il figurait toujours sur la liste des disques country et western les plus vendus au pays lorsque la nouvelle entrée est arrivée.

Après la mort de Hank, “You’re Gonna Change” a été repris par un non-conformiste country plus tard, George Jones, puis par le fils de Williams, Hank Jr. En 2001, Tom Petit l’a enregistré pour l’album hommage Timeless, lauréat d’un Grammy, publié à juste titre sur Lost Highway. Parmi les autres contributeurs à ce bout de chapeau de bon goût, citons Bob Dylan, Sheryl Corbeau, Mark Knopfler, Keith Richards, et Emmylou Harris.

