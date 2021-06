30/06/2021

Le tribunal de la violence contre les femmes numéro 2 de Las Palmas de Gran Canaria a ordonné que le partenaire de l’ex-boxeur soit protégé Poli Diaz en tant que victime possible à « risque extrême », après avoir entendu non seulement le récit des mauvais traitements continus qu’elle prétend avoir subis, mais aussi les raisons pour lesquelles elle craint que « Potro de Vallecas » ne la tue.

“Je ne te tue pas parce que je t’aime tellement”, “tu vas être le prochain mort”, “si tu me dénonces je te tuerai”, “Je ne vais pas garder mes mains cependant, ne vous inquiétez pas, j’enverrai quelqu’un pour le faire ” sont quelques-unes des menaces que le plaignant prétend avoir reçues de Poli Diaz, reproduit maintenant dans la voiture par laquelle le risque qui en souffre est reconnu.

L’ancien champion d’Europe de boxe est en prison préventive depuis la semaine dernière, après que sa femme soit sortie dans la rue à moitié nue, le corps meurtri et saignant des lèvres pour demander de l’aide, après avoir subi une raclée, toujours selon sa version.

Avec l’arrêté rendu ce mardi, il appartient aux forces de sécurité d’établir les mesures de protection des femmes qu’elles jugent les plus adaptées au danger auquel elles sont exposées.

Le couple de Poli Diaz a dit au juge Marie Auxiliatrice Diaz qui a subi des mauvais traitements pratiquement depuis le début de la relation entre les deux, lorsqu’ils vivaient à Madrid.

Ensuite, a souligné la plaignante, l’ex-boxeur l’a déjà enfermée chez elle, pour qu’elle ne sorte pas, et s’est comporté avec elle avec une “extrême violence”, tant physique que psychologique.

Ce comportement se serait poursuivi et aggravé à Las Palmas : selon son récit, Flic ne lui permet pas d’être indépendante, lui a fait perdre plusieurs emplois, contrôle son téléphone portable, l’a éloignée de ses filles, du reste de sa famille et de ses amis, ne lui permet pas d’acheter des vêtements, de peindre ou de se réparer et l’oblige à se peigner les cheveux avec une queue de cheval et à porter des « tongs au lieu de chaussures ».

L’ex-couple de boxeurs a expliqué au magistrat qu’il « fume de la drogue de manière incontrôlable au quotidien » et que, lorsqu’il le fait, « il devient extrêmement violent ».

D’après sa plainte, il lui a tiré plusieurs fois les cheveux et l’a giflée avec une main ouverte et trois fois lui a attrapé le cou, “au point de craindre pour sa vie”.

Et il a ajouté qu’il avait “très peur” de lui, car non seulement il l’a menacée directement, mais il a aussi reçu des menaces d’autres personnes qui lui ont dit : “Je vais finir ce qu’il n’a pas fait. Flic“.

Concernant l’épisode qui a conduit à l’arrestation de l’ancien boxeur la semaine dernière, il a déclaré que la veille, « sans venir à l’esprit, il a commencé à la battre, et à un moment il lui a mis un chiffon dans la bouche et elle ne pouvait plus respirer. .” Puis les attaques se sont poursuivies « toute la nuit ».

“Vers 8 heures du matin”, ajoute la voiture, citant sa déclaration, “elle est sortie en sous-vêtements dans la rue et c’est à ce moment-là qu’elle a demandé de l’aide” et s’est sentie “très alarmée” car elle a vu que “personne voulait l’aider, mais un voisin, c’est lui qui a appelé la police.”

Poli Diaz il a nié tous ces faits lors de sa comparution devant le tribunal. Pour la magistrate, sa déclaration n’était pas “crédible, mais évasive, lorsqu’on lui posait des questions précises”.