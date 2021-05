“Tu vas nous manquer”, les célébrités disent au revoir à Patricio Castillo – El Sol de México

Patricio Castillo, 81 ans, acteur d’origine chilienne et de conviction mexicaine, lorsqu’il est décédé ce jeudi 15, il a quitté une grande école. Il s’est consacré à la scène pendant sept décennies et de celles-ci pendant 53 ans, jouant en tant que premier acteur au Mexique. Ses dernières œuvres pour la télévision mexicaine ont été dans la telenovela La mexicana y el güero de Nicandro Díaz et la troisième saison de Mi querida héritage d’Elías Solorio, actuellement diffusée sur Las Estrellas.

Face à la perte du maître par intérim Pato Castillo, qui laisse sa compagne Haunani Ruiz Cortés veuve, ses collègues, comme Elías Solorio, producteur de Mon cher héritage 3, lui ont fait un dernier adieu: «Cela a été un honneur et un privilège rencontrez Pato Castillo. Super personne, partenaire et ami. Toujours avec un sourire et un mot gentil pour tout le monde. Bon voyage, mon cher canard. Tu vas nous manquer”.

L’actrice Bárbara Islas, qui fait partie du casting de la série Mon cher héritage 3 et du feuilleton Mon mari a plus de famille, dans laquelle il a coïncidé avec l’acteur, exprime: «Oui, je suis triste pour la perte de mon partenaire de la série et évidemment pour le monde du divertissement, pour chaque personne que Pato est entrée dans sa vie; Pato en plus d’être un grand acteur, un premier acteur, c’était une personne formidable, toujours attentive et gentleman, j’ai eu le privilège d’être avec lui dans Mon mari a plus de famille et de la première à la troisième saison dans Mon cher héritage. Il a toujours été attentif, respectueux, drôle, un grand acteur, très généreux, évidemment il va beaucoup nous manquer et il laisse un grand héritage en chacun de nous ».

L’acteur Pablo Valentín, qui a travaillé avec Patricio Castillo sur la telenovela La mexicana y el güero, a déclaré: «Patricio Castillo, je veux parler de vous dans le présent, d’une âme propre, d’une jeune âme, c’est une âme amusante, une âme heureuse . J’ai partagé avec lui son dernier travail dans une telenovela pour le petit écran: La mexicana y el güero. Nous avons partagé beaucoup plus, nous avons également partagé auparavant, une pièce intitulée The King’s Musketeers, un projet important pour nous deux. Nous avons vraiment apprécié le fait de donner des performances un peu plus d’un an. Mais le plus important pour nous était l’amitié que nous avons entretenue jusqu’à ce jour fatidique. J’espère que c’est très bien, où que vous soyez, qu’ils prennent soin de vous. Je t’aime Canard! ».

ANDA a publié la nouvelle de la mort de l’acteur après un peu plus d’un mois hospitalisé pour un problème pulmonaire. «L’Association nationale des acteurs regrette profondément le décès de notre C. Patricio Castillo, membre de notre syndicat. Nos condoléances à votre famille et à vos amis. Repose en paix”.

De nombreux messages de collègues acteurs, producteurs et institutions tels que l’INBAL, le ministère de la Culture, le théâtre UNAM et les ACPT Awards, entre autres, ont rejeté affectueusement l’acteur, dont le compte Twitter a rapporté que sa dépouille serait voilée à Gayosso de Félix Cuevas de la 20h00 ce jeudi.