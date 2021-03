«Tu veux une saucisse, fils? – Ricky Hatton tente hilarante de tenter Campbell de partager des frites avant de se lancer dans ses débuts professionnels

Ricky Hatton reste l’une des figures les plus drôles et les plus aimées de la boxe britannique et est sur le point de se lancer dans une nouvelle aventure passionnante.

L’ancien champion du monde à deux poids prépare actuellement son fils Campbell pour ses débuts professionnels sur la carte inférieure du match revanche massif de Dillian Whyte avec Alexander Povetkin à Gibraltar.

Salle de match

Campbell Hatton, 19 ans, fera ses débuts professionnels samedi soir

Hatton connaît le monde de la boxe mieux que la plupart d’entre eux après avoir fait un voyage entre les petits spectacles de Manchester et sous les lumières vives de Las Vegas.

Connu parfois sous le nom de « Ricky Fatton » en raison de la façon dont il pourrait potentiellement augmenter son poids entre les combats, le joueur de 42 ans a admis qu’il ne changerait rien car cela lui apportait une base de fans tellement adorante.

La sympathie de Hatton d’être simplement un garçon normal du Nord-Ouest avec un rêve l’a fait aimer à des millions de personnes dans le monde entier et il est clair que le «Hitman» n’a rien perdu de son charme.

Tout en dégustant un petit-déjeuner anglais complet vendredi matin, Hatton a pu être vu sur Instagram tenter son fils avant la pesée en offrant ses saucisses et son bacon.

@rickyhitmanhatton (Instagram)

Hatton a eu du mal à contenir son rire tout en rentrant dans un anglais complet

Alors que la caméra tournait vers le fan fou de Manchester City, on pouvait voir Hatton rire de la tête autant par soulagement de ne plus avoir à passer par le processus ardu de se couper du poids.

S’adressant à talkSPORT, Campbell a admis que convaincre sa mère de le laisser se battre était la partie la plus difficile pour commencer sa carrière.

«Pour être honnête, c’est quelque chose que j’ai commencé un peu plus tard», a-t-il déclaré. «En vieillissant, comme pendant que mon père et Matthew faisaient encore de la boxe dans leur carrière.

«J’ai toujours été un peu jeune pour l’apprécier. Alors, en vieillissant et à peu près au moment où mon père a fait son retour, j’étais assez vieux pour commencer à payer un peu plus d’intérêts.

Mark Robinson (Boxe Matchroom)

Campbell Hatton est pesé et prêt à faire ses débuts à Gibraltar

«J’ai convaincu ma mère après un certain temps de me laisser aller au gymnase local et, une fois qu’elle a cédé et que je suis entré dans le gymnase amateur, j’ai su à partir de là que c’était ce que je voulais faire moi-même.

«Je l’ai toujours adoré depuis.»