Tuchel a reçu un coup de transfert dévastateur d’une star sous-estimée de Chelsea

Thomas Tuchel aurait été touché par un coup de transfert dévastateur, Mason Mount devenant de plus en plus « frustré » par son traitement à Chelsea.

La star anglaise était devenue un joueur clé sous Frank Lampard avant que la légende des Blues ne soit limogée et remplacée par Thomas Tuchel. L’Allemand s’est également appuyé sur Monter, faisant de lui un membre de premier choix de l’équipe qui a remporté le trophée de la Ligue des champions la saison dernière.

Mais lors de la première campagne complète de Tuchel à la barre, Mount s’est retrouvé à glisser dans la hiérarchie.

Il a commencé les trois premiers matchs de Premier League de la saison avant d’être mis sur le banc pour la victoire sur Aston Villa. Il a ensuite été expulsé à la mi-temps dans un changement tactique lors de la victoire à Tottenham.

Depuis ce match des Spurs, le joueur de 22 ans n’a commencé que deux des celui de Chelsea sept dernières sorties de haut vol.

Son triplé contre Norwich est le seul but qu’il ait marqué dans une compétition cette saison. Mount n’a également enregistré que deux passes décisives.

Alors que le milieu de terrain luttait pour la forme, Tuchel a choisi de donner aux autres joueurs une chance de briller.

Cependant, cette décision a eu un impact négatif sur Mount, le Daily Star affirmant que le joueur se sentait « sous-estimé » à Stamford Bridge. C’est en comparaison directe avec la façon dont les autres grandes stars du club sont traitées.

Mount mécontent du traitement de Chelsea

Le rapport ajoute que Mount a le sentiment d’être traité comme un jeune joueur, la source du Star allant plus loin.

Ils ont déclaré: «Mason est un garçon de premier plan et bien considéré au sein de Chelsea, et est populaire auprès de l’équipe. Mais il ne se sent plus apprécié.

« Il est à Chelsea depuis qu’il est tout petit. Mais malgré ses études à l’académie, il n’a pas l’impression de recevoir le même traitement ou la même reconnaissance que les joueurs achetés pour beaucoup d’argent.

Le Star ajoute que Mount serait « prêt à partir » si ses problèmes ne sont pas réglés rapidement.

Il lui reste encore près de trois ans sur son contrat existant, ce qui signifie que Chelsea pourrait exiger des frais importants s’ils optaient pour la vente.

Cependant, cela ne serait pas dans les pensées de Tuchel, qui accorde une très grande valeur à Mount. Il a juste besoin que le joueur retrouve la forme qui le rendait si important pour le club.

