Tuchel a un plan pour le nomade de Chelsea car un accord de prêt avec mise en garde est probable

Trevoh Chalobah semble prêt pour une autre période de prêt loin de Chelsea, avec de nombreux clubs désireux de débarquer le jeune polyvalent cet été.

Le joueur de 22 ans est avec les Blues depuis 2007. Né en Sierra Leone, il a déménagé en Angleterre à un jeune âge et a passé 11 ans dans la formation des jeunes de Chelsea. Bien que l’ancien as anglais des moins de 21 ans ait signé quatre contrats professionnels à Stamford Bridge, il n’a pas encore fait d’apparition senior.

Les managers successifs ont choisi de l’envoyer en prêt. Il a passé la campagne 2018-2019 avec Ipswich Town, faisant 43 apparitions en championnat.

Le milieu de terrain défensif était de retour au deuxième niveau la saison suivante, avec 36 sorties pour Huddersfield Town. Il a ensuite goûté au football de haut niveau, en signant un prêt d’une saison avec l’équipe de Ligue 1 de Lorient la saison dernière.

La star née à Freetown a impressionné en France et a reçu des critiques élogieuses en pré-saison pour Chelsea. Mais Thomas Tuchel l’a utilisé comme défenseur central en amical.

Le patron était plein d’éloges pour la façon dont Chaloba s’est adapté mais admet qu’il sera difficile de trouver le temps de jeu.

“Nous le connaissons depuis Lorient et Chalo a très bien fait en pré-saison”, a-t-il déclaré après le tirage au sort de la semaine dernière avec Tottenham. «Nous voulions continuer dans les trois derniers, donc il y avait de l’espace à l’arrière jusqu’à ce que [Kurt] Zouma et Toni [Rudiger] arrivée.

« Ensuite, il restait une place, mais Andreas Christensen, Reece [James] et Azpi [Cesar Azpilicueta] sont de retour alors il y a une énorme compétition pour lui. Il a très bien joué dans les deux matchs et dans son potentiel et ses limites, c’était agréable à voir.

Tuchel souhaite que Chalobah continue en défense

De nombreux clubs ont clairement indiqué qu’ils aimeraient prêter Chalobah pour 2021-2022. Crystal Palace, Watford, West Brom et Montpellier seraient parmi ses prétendants.

Il a été rapporté par le média français L’Equipe que le nouveau chef des Eagles, Patrick Vieira, est un grand fan. Mais Chelsea souhaite que le jeune continue dans un rôle défensif, selon football.london.

On ne sait pas si Vieira a cette position en tête pour la starlette de Chelsea. Il y a aussi un problème avec le fait que Palace a déjà signé Conor Gallagher en prêt de Chelsea.

Par conséquent, il faudrait que ce soit un accord permanent pour Chalobah et cela ne semble pas dans la pensée des Bleus.

