Tuchel aborde l’effondrement tardif de Leeds; insiste sur le fait que Chelsea n’a « pas d’alternative

Thomas Tuchel a posé un jalon à son équipe de Chelsea après avoir insisté sur le fait qu’il n’y avait « pas d’alternative à la victoire », et a commenté les affrontements entre les deux groupes de joueurs au coup de sifflet final.

Chelsea a repris le chemin de la victoire de la manière la plus spectaculaire possible. Les Blues étaient à la traîne après que Raphinha ait marqué sur place, mais ce ne serait pas la dernière fois que les pénalités seraient à l’ordre du jour à Stamford Bridge.

Chelsea a égalisé par Mason Mount avant que Jorginho ne convertisse un penalty remporté par Antonio Rudiger.

Le remplaçant dynamique de Leeds, Joe Gelhardt, a ramené les hôtes avec seulement sept minutes à jouer, mais c’est le chiffre improbable de Rudiger qui aurait le mot à dire.

Le défenseur central a remporté son deuxième penalty du match dans le temps additionnel. Jorginho a fait ce qu’il fait de mieux, gardant son sang-froid lorsqu’il rentre à la maison à 12 mètres pour offrir à Chelsea une victoire vitale au dernier souffle.

RAPPORT DE MATCH : Chelsea étourdit Leeds alors que le drame majeur des pénalités produit un concours passionnant

S’adressant à Sky Sports après le match, Tuchel a déclaré: « C’était un bon match de football. Très intense et je suis très content de la façon dont nous avons joué.

«Je pense que nous méritions de gagner, mais bien sûr, c’est une chance quand vous avez un but tardif en prolongation. Mais revenir deux fois est très impressionnant et je suis très heureux que nous ayons changé les choses. C’était un travail difficile mais nous n’attendions rien d’autre.

« Il n’y a pas d’alternative à la victoire dans ce vestiaire. Nous avons deux jours de congé maintenant car nous jouons à nouveau jeudi. Je suis vraiment content pour l’équipe et le staff que nous avons ces deux jours avec le sentiment que nous avons changé la donne.

« Il y a des choses à améliorer comme toujours mais je suis très content du résultat.

« Nous avons eu de la chance, nous en avions besoin. Nous n’avons pas eu de chance lors des deux derniers matchs en concédant des buts très tardifs, alors c’est peut-être exactement ce dont nous avions besoin.

Sur les deux tirs au but de Jorginho, Tuchel a déclaré : « Ce n’est pas si facile à deux de marquer deux tirs au but. Je ne savais pas s’il prendrait le deuxième. On croit en nos joueurs, ce n’est pas facile donc tout à son honneur.

Les deux groupes de joueurs se sont affrontés au coup de sifflet final, bien que Tuchel ait insisté sur le fait qu’il n’y avait rien à redire.

« Les émotions bouillonnaient », a-t-il ajouté. « Je pense que c’est normal. Je n’ai pas entendu que c’était quelque chose de grave, donc tout va bien.

Jorginho franchit la barrière de la douleur

Le vainqueur du match, Jorginho, s’est également adressé à la presse, déclarant : « C’était très important d’avoir ces trois points.

« Nous avons eu un match difficile, Leeds est un adversaire coriace mais nous méritions la victoire. Le but de dernière minute était tout simplement incroyable. Tout le stade se sentait si bien.

« On peut toujours donner plus. Si vous avez donné 10 % de plus aujourd’hui, nous pouvons encore nous améliorer. Nous devons toujours vouloir nous améliorer pour faire plus.

En jouant malgré une blessure au dos, l’international italien a déclaré: « Mon dos n’est pas dans le meilleur état, mais [sometimes] vous devez vous pousser davantage pour aider l’équipe.

« C’est ce que je devais faire. C’est difficile, mais j’ai poussé pour aider mon équipe.

