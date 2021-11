Tuchel admet que Chelsea pourrait annuler l’échec de l’accord d’été en janvier

Thomas Tuchel a admis que Chelsea pourrait mettre fin à un accord de prêt conclu cet été qui n’a pas produit les résultats que beaucoup attendaient.

Une vaste gamme de Chelsea des stars ont été prêtées au cours de l’été, dont trois à d’autres équipes de Premier League. Armando Broja a rejoint Southampton, tandis que le duo de milieu de terrain Conor Gallagher et Billy Gilmour ont respectivement rejoint Crystal Palace et Norwich.

Gallagher a mis le feu au monde sous Patrick Vieira et a produit un homme du match alors que les Eagles ont infligé une défaite coûteuse au rival de Chelsea, Manchester City, samedi.

En revanche, le sort de Gilmour avec les Canaries n’a pas réussi à s’enflammer. Bien qu’il soit un habitué de l’Écosse, le joueur de 20 ans n’a plus joué pour l’équipe de Daniel Farke en championnat depuis le 18 septembre.

Gilmour a été un remplaçant inutilisé cinq fois cette saison, et le manque de temps de jeu régulier fait peu pour son développement.

Maintenant, s’exprimant lors de sa conférence de presse de lundi (via Football London), Tuchel a révélé que Chelsea envisageait d’écourter le prêt de Gilmour. Cependant, les Blues sont prêts à voir si la situation de Gilmour s’améliore en premier.

« Nous prendrons la décision en janvier (s’il est rappelé), pas maintenant », a déclaré Tuchel.

« J’ai rencontré Billy autour du match de Norwich et les choses étaient claires lorsque nous avons décidé ensemble. Il avait besoin de plus de minutes dans un autre club, le défi était clair qu’il devait se frayer un chemin.

« Les choses ne se passent peut-être pas comme il le souhaite en ce moment mais ce n’est pas le moment d’annuler tout le projet. Parfois ces semaines arrivent que la situation est bloquée mais il faut s’accrocher et montrer sa qualité.

« Cela aiguise votre caractère et ce sera un grand chapitre de votre carrière. Ce sera la même chose pour Billy. C’est le moment en ce moment d’avoir des solutions pour janvier et d’avoir des discussions pour le ramener.

L’attention s’est ensuite tournée vers les mises à jour des blessures. Tuchel a déclaré qu’il continuerait à se passer de quatre joueurs, bien que Christian Pulisic soit revenu dans l’équipe.

« Ces quatre joueurs sont malheureusement absents », a déclaré Tuchel. « Mais pour Timo [Werner], Romelu [Lukaku] et Kova [Mateo Kovacic] pas de surprise. Mason ne se sent pas mieux, ce n’est pas Covid. Il est juste malade. Christian Pulisic est de retour dans l’équipe pour demain.

En l’absence de leurs attaquants reconnus, Chelsea a reçu un coup de pouce opportun de la part de ses ailiers. Ben Chilwell et Reece James ont tous deux trouvé le filet avec régularité ces derniers temps, et on a demandé à Tuchel si c’était par dessein.

Tuchel a conclu : « Ce que tout entraîneur fait, c’est de ne pas compter sur un ou deux buteurs. Mais vous souhaitez aussi vous appuyer sur un ou deux buteurs car cela vous donne un coup de fouet.

« Vous avez besoin d’une menace constante de la part de vos attaquants parce qu’ils font ce qu’ils font. La statistique serait différente si vous comptiez les ailiers comme des milieux de terrain. Je ne les appellerais pas des défenseurs. Ils doivent défendre mais sont plus libres d’attaquer.

« Il est important qu’ils soient inclus et que nous les amenions dans l’autre boîte pour augmenter la menace du but. »

