Tuchel admet qu’il n’a «jamais» vu la force de Chelsea alors que d’autres inquiétudes majeures se sont manifestées

in

Le patron de Chelsea, Thomas Tuchel, a admis que ses joueurs n’avaient jamais eu l’air de croire qu’ils pouvaient gagner leur match de Premier League contre Manchester City.

Les Blues ont perdu pour la première fois à Stamford Bridge cette saison samedi, alors que La ville a gagné 1-0. En effet, la victoire est cruciale pour les hommes de Pep Guardiola et elle a envoyé un message clé pour le titre en début de saison.

La première mi-temps s’est avérée une rencontre méfiante, malgré la domination de City. En fait, ils n’ont pas réussi à créer trop d’occasions car Chelsea est resté solide défensivement.

Cependant, en seconde période, le vainqueur éventuel de Gabriel Jesus a vu le jeu prendre vie. City a continué à dominer, mais a résisté à une sorte de riposte de Chelsea.

Tuchel a déclaré à BT Sport après le match: “Je n’ai pas ressenti la conviction que nous pouvons vraiment échapper aux balles courtes aujourd’hui. Je n’avais pas vraiment la conviction à 100% que si nous jouions de longues balles, nous y croirions.

«C’était douteux et nous étions un peu comme protéger quelque chose, comme s’il y avait quelque chose à perdre. Mais il y avait beaucoup plus à gagner.

Tuchel a ajouté le remplaçant Thiago Silva, qui a remplacé l’international anglais blessé Reece James : « Nous manquions d’un peu de fraîcheur, aussi d’énergie.

“N’Golo [Kante] eu des maladies en quelques jours, j’ai décidé de le laisser commencer, Jorginho a des problèmes, Thiago [Silva] Ne pouvait pas démarrer.

“Alors peut-être que c’est à moi, pas les meilleurs choix aujourd’hui, mais OK.”

Chelsea se sont fait un nom pour leur solidité défensive depuis que Tuchel a pris le relais en janvier.

Cependant, ils ont scellé le retour de Romelu Lukaku dans l’espoir de trouver plus de buts à l’autre bout.

Pourtant, le Belge n’a pas du tout réussi à entrer dans le match et a eu très peu d’occasions contre Ville d’homme.

Tuchel admet que Chelsea s’inquiète des performances

«Nous avons perdu le match, City méritait de gagner. Pendant 60 minutes, nous avons été très, très forts dans les 20 derniers mètres du terrain, mais seulement là-bas malheureusement », a ajouté Tuchel.

«Avec 80 mètres à faire, nous n’étions pas assez bons aujourd’hui pour échapper à la pression, pour avoir la possession du ballon. Non seulement la possession du ballon, mais aussi pour changer le jeu et les blesser et gagner en confiance. Cela ne s’est jamais produit en première mi-temps.

« La performance n’était pas assez complexe, elle n’était tout simplement pas à notre meilleur niveau.

« C’est pourquoi vous ne pouvez jamais vous attendre à un résultat. Il est toujours possible de renverser la vapeur, mais en général on peut accepter [the result]. “

Chelsea revient à l’action mercredi face à la Juventus en Ligue des champions.