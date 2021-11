Tuchel admet une refonte majeure du transfert après l’émergence d’un homme de Chelsea « vivant son rêve »

Thomas Tuchel dit que l’émergence de Trevoh Chalobah à Chelsea pourrait les voir éloigner leurs plans de transfert de la cible défensive Jules Kounde.

Tuchel cherchait désespérément à ajouter un nouveau défenseur central à son équipe cet été et les Bleus ont fait de gros efforts pour signer Kounde de Séville. Des frais n’ont cependant pas pu être convenus avec l’équipe de LaLiga. Marina Granovskaia a soumis une offre importante, mais elle est inférieure à la clause libératoire de 80 millions d’euros de Kounde, sur laquelle Séville insistait.

Cela a laissé Tuchel à la recherche d’options à partir de Stamford Bridge. Mais le plan de Chaloba, 22, était pour le défenseur de passer une saison en prêt.

Cependant, ses performances en début de saison ont convaincu Tuchel de le garder au club. Et il a signé un nouveau contrat jusqu’en 2026 plus tôt cette semaine.

C’est un accord qui a ravi Tuchel.

Le patron des Blues a déclaré : « Il peut réaliser ce qu’il veut. C’était son rêve d’enfant de jouer avec Chelsea et il est sur le point d’avoir un grand impact.

« Nous sommes heureux qu’il s’engage et signe son contrat. Il vit son rêve et je suis impressionné par sa maturité. Il est tellement concentré qu’il ne s’emballe pas.

Pendant ce temps, l’entraîneur allemand a admis que la forme de Chalobah pourrait bien avoir changé ses plans de transfert.

«Je pense que chaque période de transfert doit être réévaluée car vous ne pouvez pas dire ce que nous voulions en été, nous le faisons en hiver ou l’été suivant. Ce n’est pas comme ça », a déclaré Tuchel.

Chalobah ‘est monté en puissance’

« Votre avis change, les joueurs changent, vous avez évolué dans le groupe. Vous avez une atmosphère que vous créez, vous voyez qui est absolument fiable et ces connexions se construisent et créent quelque chose de spécial, espérons-le, dans le groupe.

« Donc, vous ne pouvez pas dire que ce que nous avons essayé en été ne s’est pas produit, nous allons donc réessayer à coup sûr en hiver. Parfois, c’est comme ça si nous voyons le même besoin, mais il est clair que Trevoh est maintenant ici avec nous et il mérite d’être ici avec nous. Cela n’avait rien à voir avec le fait de pouvoir signer un autre défenseur central ou non.

«Mais il a intensifié. La responsabilité reposait encore plus sur ses épaules et il peut la gérer jusqu’à présent d’une manière très impressionnante. C’est la situation et cela a un effet sur nos prochaines décisions dans la prochaine période de transfert. C’est toujours comme ça. »

