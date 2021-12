Tuchel appelle à un changement de règle dans une énorme tirade; namechecks Tottenham en citant les inconvénients de Chelsea

Thomas Tuchel a affirmé que son équipe de Chelsea s’accrochait à peine pendant la période des fêtes et a suggéré que la Premier League devrait repenser l’une de leurs décisions.

Chelsea a retrouvé le chemin de la victoire en championnat avec une victoire acharnée 3-1 sur Aston Villa. Bien que Steven Gerrard ait raté le concours tout en s’isolant, Villa a pris les devants grâce à un but bizarre de Reece James.

Chelsea a riposté presque immédiatement après le tir de Jorginho à domicile. Mais avec une première mi-temps sinueuse avec relativement peu d’action dans le but, Tuchel est entré en action à la pause.

Le patron des Blues a présenté Romelu Lukaku à la procédure à la place de Trevoh Chalobah. Lukaku a donné une impulsion qui manquait à Chelsea dans le dernier tiers et a rapidement inscrit son nom sur la feuille de match à peine 10 minutes plus tard.

Son impact ne s’est toutefois pas arrêté là, lorsque Lukaku s’est avéré trop rapide et trop fort pour la défense de Villa lorsqu’il a remporté une pénalité pour temps additionnel. L’automatique Jorginho s’est à nouveau converti des 12 yards.

S’adressant à la BBC après le match, Tuchel n’a pas hésité à propos de la pression que subissent actuellement ses joueurs. Ce faisant, il a suggéré qu’il était ridicule que la Premier League n’ait pas rétabli la règle des cinq remplacements.

« Nous avons montré une très bonne réaction après leur but », a déclaré Tuchel.

« Le but contre son camp a rendu les choses super compliquées. La réaction a été très bonne. Nous avons défendu solidement et n’avons pas accordé de grandes occasions. C’était une victoire méritée mais un travail acharné.

Blessures, absences Covid déclenchent le coup de gueule de Tuchel

«Nous avons des inquiétudes pour les joueurs blessés. Nous avons laissé Callum Hudson-Odoi jouer 90 minutes après Covid. Thiago Silva s’est blessé. N’Golo Kanté est blessé. Mateo Kovacic joue après une blessure et Covid sans aucune préparation ni entraînement.

« Nous ne faisons que remplir les trous là où nous pouvons les combler. Nous jouons des équipes sans devoirs internationaux. Cinq changements ont été inventés à cause du Covid. Maintenant, nous sommes au milieu de Covid et certaines équipes ont des matchs reportés et d’autres non. Trois changements est un gros inconvénient.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que cinq remplaçants devraient être autorisés et s’il pensait qu’un changement serait apporté, Tuchel s’est moqué : « Bien sûr, aucune chance.

«Nous sommes la seule ligue qui joue en hiver, ce que j’aime, mais nous ne protégeons pas les joueurs. Toutes les autres ligues ont cinq changements.

« Ensuite, nous les affrontons en Ligue des champions. C’est un peu frustrant. Ça ne s’arrêtera pas.

« Brighton jouera un match super physique, puis nous aurons deux matchs contre les Spurs, qui sont hors d’Europe et entièrement concentrés sur la ligue et la Coupe Carabao. »

Concernant Lukaku poursuivant son superbe bilan contre Aston Villa, Tuchel a ajouté : « Non, je n’étais pas au courant de [Lukaku’s excellent] record contre Villa. J’aurais dû le savoir avant.

📊 Romelu Lukaku – 7 dernières applications PL v Aston Villa

Pour Everton

Octobre 2013 ⚽️

Octobre 2014 ⚽️

Mai 2015 ⚽️

novembre 2015 ⚽️⚽️

Mars 2016 ⚽️

Pour Chelsea

Sept 2021 ⚽️⚽️

Déc 2021 ⚽️ pic.twitter.com/bvBgiw5GVI – Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) 26 décembre 2021

«Nous avons décidé à la mi-temps d’avoir un peu plus de menace et de créer plus de problèmes. J’étais content qu’il soit impliqué. Il a changé la donne aujourd’hui.

« Nous avons pris beaucoup de risques – 45 minutes, c’était plus que ce que le service médical avait recommandé. Qui sait si c’est la bonne chose à faire.

« Nous sommes les chasseurs maintenant » – Lukaku

L’homme du match Lukaku s’est également adressé à Sky Sports, déclarant : « J’avais besoin d’une performance comme celle-ci aujourd’hui. Ça a été difficile d’arriver à la fin des matchs. J’ai continué à travailler dur. Je suis content de ma performance et je dois continuer.

Sur le mouvement intelligent pour son but, Lukaku a ajouté : « J’essaie d’être moins statique et en mouvement tout le temps. C’était une croix brillante.

« Mon action préférée est de courir dans l’espace, en utilisant ma vitesse et ma puissance. »

Lorsqu’on lui a demandé si ce résultat garantissait qu’il restait une course à trois chevaux pour le titre, Lukaku a déclaré : « Nous sommes les chasseurs maintenant.

« Les derniers résultats n’étaient pas les meilleurs et maintenant nous devons poursuivre. Nous devons traiter chaque match comme une finale. Aujourd’hui, nous avons gagné et maintenant nous devons continuer.

« Nous devions gagner le match. Merci à Steven Gerrard et à son équipe. Ce n’était pas facile pour nous. Notre qualité s’est imposée.

