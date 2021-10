Tuchel cite deux raisons pour lesquelles il “ne faisait pas confiance” à la star de Chelsea alors que le plan était présenté

Le manager de Chelsea, Thomas Tuchel, a insisté sur le fait que Saul Niguez n’avait pas à s’inquiéter, malgré son manque persistant de temps de jeu.

Le milieu de terrain espagnol, prêté par l’Atletico Madrid, a fait ses débuts contre Aston Villa le mois dernier. Cependant, Tuchel l’a fait sortir à la mi-temps après quelques « grosses erreurs ».

Suite à son départ de la Liga, il a eu du mal à s’adapter d’emblée à l’intensité de la Premier League.

De plus, il n’a pas joué une seule minute depuis. Chelsea a le choix parmi un éventail de milieux de terrain et Tuchel a montré sa volonté d’utiliser ses options.

Dans le samedi Victoire 3-1 sur Southampton, Ruben Loftus-Cheek – qui aurait pu partir cet été – a joué aux côtés de Mateo Kovacic. Ross Barkley est un autre qui était destiné à une sortie, mais il est entré dans le match.

Mais Saul n’a pas eu de présentation, laissant Tuchel admettre qu’il doit travailler dur et s’adapter pour avoir sa chance.

Le manager a déclaré à Goal : « Il n’a pas besoin de s’inquiéter. Il suffit de travailler dur et de s’adapter et les chances se présenteront. Nous n’avons que 11 pour donner une chance. J’aimerais le voir d’une manière positive.

« Si vous renversez la tendance, bien sûr, vous avez huit joueurs en qui nous n’avions pas confiance aujourd’hui depuis le début. C’est une réalité. Je ne peux pas me cacher de cette réalité.

«Je ferai toujours mes choix dans la meilleure croyance pour l’équipe et dans la meilleure croyance en ce moment et pour ce type de matchs.

« Il y aura toujours des choix tactiques et des choix de forme actuelle et de connexions sur le terrain. En particulier à propos de Saul, il était très, très proche de commencer aujourd’hui.

Cependant, Tuchel a admis qu’il hésitait à lancer le joueur de 26 ans dans l’action à Stamford Bridge.

Tuchel a décidé contre Saul pour Chelsea

“En fin de compte, j’ai décidé contre lui parce que je pensais le mettre dans un autre match de pressing haut, un adversaire pressant si haut au centre du terrain, serait-il juste de dire” d’accord, maintenant prouvez-le et voyons si votre adaptation est allé plus loin’ et j’ai un peu hésité”, a-t-il ajouté.

«Je dois prendre la sélection et prendre la responsabilité de la sélection et huit joueurs aujourd’hui ne l’ont pas aimé. C’est aussi la vie à Chelsea et nous devons continuer et garder tout le monde positif.

«Les gars doivent travailler pour leur forme parce que la forme est le plus important – la forme et la confiance et une attitude positive. Il a tout.

Les buts de Trevoh Chalobah, Timo Werner et Ben Chilwell ont aidé Chelsea à se hisser au sommet de la Premier League. Ils y sont également restés avant la trêve internationale.

Manchester United, Manchester City et Liverpool tous les points perdus.

