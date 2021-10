Tuchel clarifie l’intérêt de Chelsea avec Haaland

27/10/2021 à 19:37 CEST

Roger Pros

Erling haaland Il fait incontestablement partie des joueurs du moment. Le Norvégien compte 10 buts et 3 passes décisives en seulement huit matchs joués et l’été prochain sa clause sera de 75 millions d’euros, tant d’équipes rejoindront la candidature pour l’attaquant de Dortmund. Vraisemblablement, l’une des équipes à se joindre à la candidature était le Chelsea à la suite de certaines déclarations que son technicien, Thomas tuchel, a fait dans le journal ‘Bild’.

Pourtant, un peu moins d’une semaine après les déclarations du sélectionneur allemand, samedi dernier, le très Tuchel a voulu contextualiser ses déclarations dans ‘Bild’, où il a littéralement dit : « On a parlé plusieurs fois de Haaland, même pendant le marché l’été dernier. Cela semblait irréaliste et impossible à terminer. Bien sûr, on parle de lui régulièrement car c’est un joueur fantastique et un profil à Dortmund, qui est un grand rival pour nous en Ligue des champions. Serais-je content si Lukaku et Haaland jouaient ensemble ? Je n’ai aucun problème à en parler. Je ne pense pas que nous sommes si près de l’avoir. Mais on verra ce qui se passe dans les prochaines semaines & rdquor ;.

A propos de ce qu’il voulait vraiment dire, Tuchel a déclaré Quoi: « Je suis tombé dans un piège. J’ai reçu un prix en Allemagne, un prix d’un journal. Ensuite ils m’ont posé des questions sur le joueur. Normalement, je ne parle jamais des autres joueurs parce que je ne le fais jamais. Mais alors Nous avons plaisanté à propos d’un duo avec Romelu et il semblait que nous ayons fait une offre. C’est le contexte, mais j’aurais dû le savoir », a admis le manager de Chelsea dans des déclarations à ‘Goal’ après la victoire de Chelsea contre Norwich.

Ainsi, tout semble indiquer que Chelsea ne sera pas dans la course pour Haaland du prochain marché d’été, même si cela ne peut être totalement exclu jusqu’à présent. Les équipes qui seront PSG, Real Madrid, Bayern Munich, Manchester United et Manchester City, en attendant de voir enfin la position que le FC Barcelona.