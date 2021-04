Tuchel confirme une confrontation entre Kepa et Rudiger

06/04/2021 à 15:48 CEST

Thomas Tuchel, L’entraîneur de Chelsea, a confirmé qu’il y avait eu une confrontation dans le vestiaire de Chelsea entre Kepa et Antonio Rudiger après la défaite contre West Bromwich.

L’entraîneur allemand a déclaré qu’il ne voulait pas cacher ce qui s’est passé dans les minutes qui ont suivi le scandaleux 2-5 de son équipe à Stamford Bridge samedi dernier.

« Il est très naturel qu’il y ait une réaction à un match comme celui-ci », a-t-il déclaré.

«Nous nous sentons plus à l’aise lorsque nous gagnons et c’est une partie importante des personnages à ce niveau. Une fois que vous avez subi une grande défaite dans un match sérieux, il est normal qu’il y ait des réactions. Nous devons l’accepter et le considérer comme une bonne chose, il y a clairement des règles mais les choses sont fixes. «

« Immédiatement après une perte, ce n’est pas le moment d’être trop émotif car le risque est trop élevé pour que vous regrettiez ce que vous dites. »

« N’est pas allé [nada grave]. C’était un incident à l’entraînement et ça s’est réchauffé entre Toni et Kepa.

« Nous avons désamorcé la situation immédiatement. Je ne veux pas minimiser les choses artificiellement, mais cela peut arriver parce que tout le monde est compétitif dans les matchs d’entraînement.

« La réaction [de Toni y Kepa] c’était incroyable. Ils ont montré à quel point ils se respectaient. La situation était désastreuse, mais la façon dont les gars l’ont gérée par la suite était impressionnante.