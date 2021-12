Tuchel critique durement le premier ministre

19/12/2021 à 17:59 CET

L’entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel, a sévèrement critiqué la Premier League après avoir refusé de reporter le match contre Wolverhampton Wanderers.

L’équipe de Londres n’est pas passée d’un nul à zéro contre les Wolves, dans un match dans lequel elle ne pouvait avoir que six joueurs sur le banc, dont deux gardiens, en raison d’une nouvelle épidémie de COVID-19.

« Nous n’avons pas eu une simple préparation car nous avons été plusieurs jours avec des points positifs et puis nous avons voyagé ensemble pendant trois heures, nous avons dîné ensemble et puis la contagion de Jorginho est arrivée », a déclaré Tuchel à la ‘BBC’.

« Les gens sont inquiets parce qu’ils ont été dans le même bus et ont dîné ensemble. Cela n’a pas suffi à reporter le match et nous avons dû jouer, mais vous ne pouvez pas demander aux garçons d’être concentrés à 100% », a ajouté l’Allemand.

Suivez toute la Premier League en exclusivité sur DAZN. Abonnez-vous maintenant, vous avez un mois d’essai gratuit!

Le positif de Jorginho rejoint celui de Ben Chilwell, Romelu Lukaku, Timo Werner et Callum Hudson-Odoi cette semaine.

« De plus, aujourd’hui à 8h30 du matin, ils ont frappé à nos portes à l’hôtel pour faire un nouveau test dont ils ne nous avaient pas prévenus. Ils ne nous ont pas laissé dormir. Je ne peux pas vous parler d’autres jeux, seulement le mien. Cela n’a pas été sûr. Je ne serais pas surpris si nous avons plus de positifs dans les prochains tests. Comment ça va s’arrêter si on monte dans le même bus et qu’on dîne ensemble comme si de rien n’était ? », a expliqué Tuchel.

« Je me fiche des prochains matchs, je ne me soucie que des prochains tests et de la santé des joueurs. Aujourd’hui, Kovacic a dû jouer une demi-heure après dix jours pendant lesquels il a été avec COVID. Qui en assume la responsabilité. Kanté ne s’était entraîné qu’un jour, Chalobah, deux », a ajouté l’Allemand.