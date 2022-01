Tuchel dit que la starlette de Chelsea, Lewis Hall, a « tenté sa chance » en FA Cup

Thomas Tuchel a déclaré que la starlette de Chelsea, Lewis Hall, avait « tenté sa chance » lors de la victoire 5-1 à domicile contre Chesterfield.

Les Blues ont atteint le quatrième tour de la FA Cup avec une victoire relativement simple contre l’équipe de James Rowe en Ligue nationale. Timo Werner a donné l’avantage à Chelsea dès le début et a été rejoint par Callum Hudson-Odoi, Romelu Lukaku et Andreas Christensen sur la feuille de match en première mi-temps.

Hakim Ziyech a porté le score à 5-0 sur penalty après la pause, bien que le débutant Marcus Bettinelli n’ait pas pu obtenir une cage inviolée.

Le remplaçant de Chesterfield Akwasi Asante a marqué à bout portant après que Bettinelli ait sauvé un tir de Kabongo Tshimanga.

C’était le premier départ de Hall, 17 ans, à Chelsea, mais il n’avait pas l’air déplacé. Le milieu de terrain central, évoluant en défense, a inscrit deux buts.

Il a fait du bon travail sur le flanc gauche avant d’aider Lukaku pour le troisième but de Chelsea. Le diplômé de l’académie a également réussi un tir à la 39e minute, qui a été repoussé avant que Christensen ne reprenne le rebond.

Lors d’une interview d’après-match avec BBC Sport, Tuchel a été interrogé sur le jeune. « A-t-il beaucoup dit dans son interview ? Je ne l’ai pas autant entendu parler à l’entraînement ! dit l’Allemand.

«Mais il méritait de jouer, c’est un gars sympa et très calme. Une énorme opportunité à Stamford Bridge. Il a saisi sa chance et a été très impliqué dans certains des buts. Heureux pour lui.

« Un gros programme. Beaucoup de choses à régler. Nous avons eu un jour de congé demain, ce qui est assez rare, et à partir de lundi, nous nous concentrerons sur la Carabao Cup.

Concernant les performances de l’équipe au sens large, Tuchel a ajouté : « Je pense que la plupart des minutes jusqu’au 5-0 étaient absolument OK, puis nous avons un peu baissé dans tous les aspects du jeu et c’était un peu trop ouvert mais le travail a été fait. Tout bon.

«Nous avons confiance en nos joueurs et nous avons dû gérer la charge, pour ne pas surcharger les joueurs avec les quatre prochains matchs et les deux semaines à venir. Nous avons bien commencé et avons décidé du match tôt.

« Je tremblais » – Hall révèle le choc de Chelsea

Hall, quant à lui, a fait part de sa surprise d’avoir été sélectionné. « Depuis que je suis enfant à Chelsea, c’est ce vers quoi j’ai travaillé. Avoir enfin l’opportunité et devant ma famille et des fans incroyables, c’est un sentiment incroyable », a-t-il déclaré.

« Je suis passé par le système de développement entre six et huit ans et j’ai obtenu mon premier contrat à neuf ans et j’ai progressé jusqu’à maintenant.

« Nous avons eu une réunion dans la journée quand il [Tuchel] a annoncé l’équipe et j’étais très nerveux tout de suite. J’ai vu mon nom sur la feuille d’équipe et je tremblais. Il a fallu quelques heures pour le traiter.

Le frère de Hall, Connor, a marqué plusieurs buts pour Chorley la saison dernière en FA Cup. «Il a marqué en trois tours consécutifs, donc bien [for me] pour en obtenir un aujourd’hui », a ajouté Hall.

