Tuchel donne un aperçu tactique alors que les ailiers de Chelsea gardent une forme stellaire

Le patron de Chelsea, Thomas Tuchel, a expliqué pourquoi les ailiers Reece James et Ben Chilwell prospèrent en ce moment.

Chilwell a marqué lors de trois matches consécutifs de Premier League avant le déplacement de samedi à Newcastle. Son but contre Brentford le 16 octobre s’est avéré être le vainqueur au Community Stadium.

Ce week-end, c’était au tour de James de faire les gros titres. Il a marqué deux frappes puissantes comme Chelsea a battu les Magpies 3-0 à l’extérieur.

Le premier était un effort du pied gauche qui a été tiré devant le gardien de Newcastle Karl Darlow et dans le coin supérieur. 12 minutes plus tard, il fit de même mais à sa droite.

Les espoirs de retour de Newcastle ont été ruinés peu de temps après alors que Jorginho a marqué trois points sur penalty. Kai Havertz a bien fait de gagner la faute, battant Darlow au ballon.

Tuchel a été interrogé sur l’importance de ses ailiers lors de la conférence de presse d’après-match. « Reece est autorisé à entrer, ce n’est pas un problème », a déclaré l’Allemand (via football.london). «Tous les espaces à partir desquels nous voulons attaquer, nous avons tous les joueurs dans les espaces où nous voulons être dangereux. Donc, s’il y a un ailier qui attend loin, l’ailier arrière est autorisé à attaquer le demi-espace.

«Je pense que chaque équipe fait cela dans ce système. Nous avons besoin que les arrières latéraux arrivent dans notre surface pour augmenter les chances de marquer et créer des chances de but.

« Le premier but, c’était un dribble brillant de Callum [Hudson-Odoi] sur le côté gauche. Rubén [Loftus-Cheek] arrivé, Kai était dans la surface, et c’est ce qu’il faut au final pour avoir un rebond et une chance de but. Reece l’a pris avec brio.

Sur la finition exceptionnelle de James, Tuchel a ajouté: « Je ne pense pas que Reece puisse marquer si Callum ne fait pas le dribble [or] Chilwell ouvre l’espace.

« Nous avons Kai qui attaque l’espace, puis Ruben. C’est pourquoi parfois nos attaquants sacrifient l’espace. Nous n’avons pas besoin de tir d’exercice avec Reece, il tire comme un cheval.

Chelsea « a rendu les choses difficiles » pour Newcastle, déclare Tuchel

Interrogé sur la performance de Newcastle, Tuchel a poursuivi : « C’était difficile pour eux parce que nous avons très bien joué. Nous avons mis beaucoup d’efforts dans les moments, défendus avec qualité, ils se sont appuyés sur un long ballon et le sentiment était qu’ils essayaient d’interrompre le rythme et de défendre avec un bloc bas.

«Parfois, vous finissez par admettre une erreur, un coup de pied arrêté ou autre chose et peut-être que tout le monde juge le jeu différemment. C’était difficile pour eux parce que nous avons eu une bonne performance en dehors du ballon.

Le prochain match de Chelsea est contre Malmö en Ligue des champions mardi soir. Newcastle, quant à lui, affrontera Brighton de Graham Potter samedi prochain.

