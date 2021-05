Tuchel donne une continuité à la domination des techniciens allemands

30/05/2021 à 03:16 CEST

Efe

Le triomphe de Chelsea en Ligue des champions a conforté la méthode allemande sur les bancs des grands clubs du Vieux Continent, avec trois titres consécutifs remportés par autant d’entraîneurs allemands.

Thomas Tuchel a été le dernier à souligner que les entraîneurs allemands sont un gage de succès ces derniers temps. Tuchel, qui était au bord du triomphe il y a un an à Lisbonne lorsqu’il entraînait le Paris Saint Germain, a riposté à Porto.

Tuchel a prolongé le règne allemand qu’il a inauguré il y a trois saisons contre Manchester City de Pep Guardiola Jurgen Klopp avec le Liverpool, qui a battu Tottenham de Mauricio Pochettino à Madrid en finale de la saison 2018-19.

L’année suivante, la dernière année, conditionnée par la pandémie, a été Hans Dieter Flick, celui qui a fait du Bayern le champion. Il a pris l’équipe de Munich au milieu de la saison. Et il a submergé ses adversaires un à un jusqu’à ce qu’il soulève la Coupe à Lisbonne face au PSG de Tuchel.

La menace d’échec a accompagné Tuchel dans le choc de Porto. Limogé du PSG, il a repris l’équipe “bleue” avec le début de la saison. Il a remplacé une légende anglaise, Frank Lampard, et a mené la situation au succès en Ligue des champions. Le deuxième de l’histoire de Chelsea.

Thomas Tuchel, premier entraîneur finaliste depuis des années avec différentes équipes, a atteint la gloire vingt et une saisons après débute sa carrière dans la filiale de Stuttgart. Il a dirigé le Augsbourg et pendant cinq ans à Mayence. Sa dernière explosion s’est produite dans le Borussia Dortmund, de celui qui a fait le saut au tout puissant Paris Saint Germain.

Les “Champions” qui ont été refusés à Paris ont été obtenus à Londres. Avec Chelsea, qu’il a managé en vingt-neuf matches avec dix-huit victoires, six nuls et cinq défaites. Il a rendu son équipe forte, qui n’a pas perdu lors de ses quatorze premiers matchs, deux de plus que ceux accumulés par Luiz Felipe Scolari.

Six matchs de Ligue des champions avec Chelsea lui ont suffi pour réussir. Il en a dirigé vingt-cinq au Paris Saint Germain et dix au Borussia Dormund en Europe. Un total de 41 tout au long d’une carrière qui a déjà son trophée.

La Ligue des champions enrichit l’histoire de cet entraîneur allemand, qui gagné une Coupe en Allemagne et tout ce qui est possible en France avec le Paris Saint Germain: deux Ligues, deux Supercoupes, une Coupe et une Coupe de la Ligue. Le prix européen l’a attaché à Chelsea.