Tuchel énonce trois traits qu’il a exigés des stars marginales de Chelsea en qui il « fait confiance »

Thomas Tuchel a révélé les trois traits qu’il exigeait des joueurs marginaux de Chelsea en qui il « fait confiance », tandis que Timo Werner a expliqué pourquoi il n’avait pas tiré au sort lors des tirs au but.

Chelsea a devancé Aston Villa via une séance de tirs au but pour se qualifier pour le quatrième tour de la Coupe EFL. Timo Werner a mis les Bleus devant après s’être accroché à un sublime centre de Reece James.

Villa a égalisé le jeune attaquant Cameron Archer, mais aucune des deux équipes n’a pu marquer à nouveau alors que les redoutables pénalités se profilaient.

Ben Chilwell a frappé la barre avec le quatrième penalty des Blues pour voir une chance de progresser et de mendier. Cela a renvoyé la balle à James, qui a gardé son sang-froid en insérant le ballon dans le coin supérieur pour mettre Chelsea à 4-3 aux tirs au but.

Leur récompense est un concours de quatrième ronde avec Southampton à Stamford Bridge.

S’exprimant après le match (via Football London), Tuchel dit : « Deux jours [is how long we worked with the team]. Nous savions après le match de Tottenham avec qui nous voulions mettre 90 minutes dans les jambes.

« Donc deux jours et nous avons travaillé sur les mêmes principes. C’était la même structure donc nous ne la rendons pas trop compliquée ou injuste [on the players]. On leur fait quand même confiance.

“Beaucoup d’entre eux peuvent jouer contre City ou la Juventus et il était nécessaire qu’ils obtiennent des minutes de compétition dans leurs jambes.

« Ce que nous exigeions, c’était de l’intensité, de l’énergie, de l’attitude, pour faire de leur mieux.

“Peut-être que nous ne nous attendions pas au jeu d’attaque le plus fluide et le plus précis dès le début, mais cela s’est amélioré de mieux en mieux parce que les gars ont bien fait là-dessus et c’est une soirée parfaite.”

Werner explique son absence aux tirs de barrage

Werner n’a pas été sélectionné pour prendre l’un des cinq premiers tirs au but de Chelsea lors de la fusillade. Cela a été quelque peu surprenant avec les défenseurs Ben Chilwell et Reece James choisis à la place.

Mais s’exprimant après le concours, Werner a expliqué qu’un problème de blessure était à l’origine de son absence du quintette.

« J’ai eu quelques douleurs au mollet mais avec seulement trois remplaçants, je n’ai pas pu sortir », a déclaré l’Allemand.

“Mais quand vous avez des joueurs en forme sur le terrain, il vaut mieux qu’ils tirent que moi aujourd’hui.”

LIRE LA SUITE: Chelsea reçoit des nouvelles douces-amères sur l’avenir d’Antonio Rudiger