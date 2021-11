Tuchel envoie un message à Liverpool et Man City; salue l’homme remarquable de Chelsea

Le manager de Chelsea, Thomas Tuchel, a insisté sur le fait qu’il voulait continuer à repousser les limites que ses joueurs peuvent atteindre, alors qu’ils se sont clairement imposés au sommet de la Premier League avec une victoire sur Leicester.

Les Bleus ont dominé la majeure partie du match samedi, sauf deux sorts dans l’une ou l’autre moitié où les Renards ont menacé. Cependant, les visiteurs ont tenu bon et ils ont fait les dégâts en première mi-temps.

En effet, Antonio Rudiger a donné l’avantage à Chelsea après 14 minutes avec un coup d’œil de la tête sur corner.

Leicester a alors réagi, mais N’Golo Kanté a avancé à l’autre extrémité et a tiré dans la seconde. En seconde période, Leicester s’est à nouveau réveillé pendant une courte période, mais Chelsea a porté le score à 3-0.

Ils auraient pu marquer plus si le drapeau du hors-jeu n’avait pas refusé un certain nombre de buts.

« Nous avons joué un bon match à l’extérieur, un excellent résultat, nous avons créé beaucoup de demi-occasions et n’avons pas eu de chance avec les positions de hors-jeu », a déclaré Tuchel à BT Sport.

« Mais je suis heureux si nous créons et n’arrêtons jamais de créer. Nous savions que nous pouvions être forts de la première à la dernière minute, c’est ce que nous avons fait. Je suis content de la qualité et de l’effort, c’était une victoire méritée.

« C’était une très bonne première mi-temps et nous avions encore du mal dans le dernier tiers avec la prise de décision et la précision.

« Si nous étions au plus haut niveau, nous aurions pu créer plus d’occasions et marquer le troisième but plus tôt. S’il s’agit de deux buts, tout peut arriver et tout le stade peut se réveiller. Nous n’avons pas laissé cela se produire et le troisième les a terminés.

Grâce à cette victoire, Chelsea a six points d’avance sur Manchester City en tête de la Premier League. Liverpool était à sept pour le coup d’envoi de la soirée contre Arsenal.

Interrogé sur la pression que la victoire à l’extérieur et la feuille blanche mettent sur les rivaux du titre de son équipe, Tuchel a ajouté: «Oui, c’est ce que nous voulons faire.

«Nous voulons faire nos choses encore et encore, atteindre nos normes et repousser les limites. Je suis content de la façon dont nous avons joué et des résultats, c’est la seule chose sur laquelle nous pouvons avoir une influence.

Tuchel salue Rudiger de Chelsea

Tuchel a également gagné du temps pour saluer Rudiger pour son travail défensif et offensif au King Power Stadium.

« J’espère qu’il restera comme ça, les performances défensives sont toujours aussi solides et ils [the defenders] méritent les éloges pour cela car ils font beaucoup de travail invisible », a-t-il déclaré.

« Ils se protègent, ils se soutiennent, ils sont courageux en attaque et nous voulons être dangereux sur coups de pied arrêtés. »

Interrogé sur la situation de son contrat, l’accord de l’Allemand expirant cet été et la nouvelle d’une prolongation encore floue, Tuchel a admis que lui et ses joueurs avaient une chose en tête.

« Tout le monde veut qu’il reste, c’est assez clair. Parfois, il y a un retard dans ces choses et il y a évidemment un retard », a déclaré le manager. « Du même côté, il sait qu’il joue pour un club fantastique dans un championnat fantastique.

« C’est un compétiteur. Il faut avoir un peu de patience. »

Chelsea retour à l’action mardi face à la Juventus en Ligue des champions.