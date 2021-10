Tuchel est d’accord avec la prochaine décision alors qu’un nouveau lien émerge pour le défenseur de Chelsea

Thomas Tuchel a fait l’éloge de « l’exceptionnel » Antonio Rudiger et a semblé donner sa bénédiction aux nouvelles des liens du défenseur de Chelsea avec le Bayern Munich.

Rudiger, 28 ans, est à Stamford Bridge depuis qu’il a rejoint la Roma en 2017. Il a signé un contrat de cinq ans avec les Blues qui expirera à la fin de la campagne. Le demi-centre longiligne a joué chaque minute de huit des neuf matchs de haut niveau de Chelsea en 2021-2022.

Et il continue d’être un élément clé de l’équipe malgré un refus de signer un nouvel accord dans l’ouest de Londres. Des rapports plus tôt ce mois-ci suggèrent que Tuchel a a exhorté les hommes d’argent du club à régler un nouvel accord pour l’international allemand.

Mais son statut reste inchangé et l’ancien stoppeur de Stuttgart sera libre de négocier avec les clubs étrangers dès la nouvelle année. Il pouvait alors s’éloigner pour rien dans la fenêtre d’été.

Et il y a beaucoup de clubs plus qu’heureux de l’avoir dans leurs livres. Le Paris Saint-Germain, le Real Madrid, Manchester City et Tottenham ont tous été liés au demi-centre.

Et le Bayern a maintenant rejoint ceux qui seraient intéressés par sa signature. Tuchel sait à quel point Rudiger est important pour sa cause.

« Toni s’est imposé de manière exceptionnelle depuis le premier jour de notre arrivée », a-t-il déclaré à Bild. « Il est un leader absolu et joue à un niveau incroyablement élevé. »

Et, interrogé sur la star rejoignant les Bavarois l’été prochain, il a répondu: « Alors il réussira s’il fait ça. »

Rudiger « en pourparlers » avec le duo Prem

Rudiger a disputé 161 matches avec les Bleus toutes compétitions confondues, marquant huit buts. Il s’est fait un nom à Stuttgart avant quelques saisons à Rome.

Mais c’est alors qu’il était avec Chelsea que la star berlinoise a poussé son jeu à un autre niveau. Il a maintenant remporté 48 sélections en Allemagne et a joué 11 fois pour son équipe nationale cette année.

Sans surprise, il est en demande et il a été rapporté samedi que Les Spurs et Manchester City ont discuté d’un accord.

L’expert des transferts Gianluca Di Marzio a déclaré: « Rudiger est en pourparlers avec la Juventus, Man City, Tottenham et même le PSG, qui ont toujours besoin d’un défenseur.

« C’est difficile de le voir signer un nouveau contrat. Il rejoindra l’une des quatre équipes mentionnées.

