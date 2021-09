Tuchel est parti avec une option Chelsea de 25 millions de livres sterling alors que des «mois» de pourparlers avec une étoile montante échouent

in

Le patron de Chelsea, Thomas Tuchel, a passé des mois à essayer de convaincre la nouvelle star de Southampton, Valentino Livramento, de rester, selon un rapport.

Les Blues ont profité d’une fenêtre de transfert estivale impressionnante, bien qu’ils n’aient fait venir que deux joueurs de l’équipe première. L’attaquant Romelu Lukaku a sans doute rempli le seul point faible de l’équipe de Tuchel, tandis que Saul Niguez apporte une expérience au milieu de terrain. Pendant ce temps, ils ont équilibré les livres avec les ventes de Tammy Abraham, Kurt Zouma et Fikayo Tomori.

De plus, ils ont lâché un certain nombre de jeunes talents. Ainsi que Myles Peart-Harris – qui a déménagé à Brentford – et le nouveau Leeds signe Lewis Bate, Livramento a également fait un changement en Premier League.

L’arrière droit de 18 ans a déménagé à Southampton, où il a frappé le sol en courant.

En fait, il a joué chaque minute jusqu’à présent et semble avoir pris la bonne décision en quittant Stamford Bridge.

Selon ., cependant, Tuchel a tout fait pour convaincre Livramento de rester et de signer un nouveau contrat.

En effet, le manager aurait passé des “mois” à parler à l’adolescent de son avenir dans l’ouest de Londres. Cependant, Livramento a estimé qu’il aurait du mal à gagner du temps de jeu, avec Cesar Azpilicueta et Reece James devant lui dans l’ordre hiérarchique.

Le défenseur a particulièrement impressionné lors du récent match nul 1-1 de Southampton contre Manchester United.

En plus d’aider son équipe à l’arrière, la starlette née en Angleterre s’est également bien comportée. Malgré son expérience limitée en équipe première à Chelsea, Livramento a gravi les échelons avec l’Angleterre.

Il a reçu sa première convocation des moins de 21 ans pour la trêve internationale actuelle.

Si Chelsea souhaite le re-signer, ils peuvent le faire pour 25 millions de livres sterling, conformément à la clause de rachat de son contrat de Southampton.

Chelsea a échoué avec le transfert de Kounde

La date limite des transferts d’été de Chelsea consistait en des liens solides avec le joueur prêté de l’Atletico Madrid Saul et le défenseur de Séville Jules Kounde.

Au final, Saul s’est engagé et ajoutera une profondeur impressionnante au milieu de terrain.

Kounde était toujours une cible clé et aurait ajouté une profondeur similaire à la ligne arrière de Chelsea.

Cependant, le patron de Séville, Julen Lopetegui, a maintenant révélé pourquoi les Bleus n’avaient pas réussi à conclure un accord sur la ligne.

