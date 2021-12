Tuchel évalue les débutants de Chelsea; choisit un camée clé qui n’était pas une surprise

Thomas Tuchel a déclaré que la performance impressionnante d’un joueur de Chelsea ne l’avait pas « surpris » après avoir atteint les demi-finales de la Coupe Carabao après une victoire 2-0 sur Brentford.

Chelsea est parti tard pour affronter Brentford, les deux buts ayant été marqués au cours des 10 dernières minutes. Un but contre son camp de Pontus Jansson a donné l’avantage à Chelsea avant que Jorginho ne confirme la victoire avec un penalty.

Tuchel ne pouvait pas compter sur une équipe complète en raison d’un certain nombre de cas de Covid-19 à Chelsea. Il a donné des échappées à certains joueurs marginaux et plus jeunes, mais pouvait toujours faire appel à des stars seniors. Le mélange qu’il a choisi a fini par faire le travail.

Après avoir remporté la Ligue des champions la saison dernière, ils ont maintenant progressé dans une autre compétition de coupe. Un seul obstacle les sépare de la finale et une chance de gagner de l’argent.

Les rivaux de Londres Tottenham seront les adversaires des demi-finales aller-retour. Ce sont des matchs que Tuchel attendra avec impatience après un « brillant » en quarts de finale.

Il a déclaré lors d’une conférence de presse d’après-match : « Tottenham est sympa pour nos fans. Un derby londonien, on l’attend avec impatience et on a envie d’y être.

« Je suis absolument heureux de ce résultat, un résultat brillant et une performance brillante compte tenu de la situation. »

Tuchel a repêché Xavier Simons, Harvey Vale et Jude Soonsup-Bell pour compléter leur nombre. Aucun des membres du trio n’a duré 90 minutes, mais Tuchel était satisfait de leurs performances.

Il a dit : « Ils ont bien fait. Ils ne s’étaient pas entraînés depuis une semaine et puis nous les avons invités à s’entraîner, ils ont eu deux séances avec nous. Ils ont écouté attentivement et ont fait leur travail.

« Tout le mérite revient aux sept gars avec qui ils ont joué. Ils ont pris soin et se sont assurés qu’ils faisaient les bonnes choses.

Tuchel « super content » de Kepa

L’un des joueurs seniors qui a particulièrement impressionné Tuchel était Kepa Arrizabalaga. Les chances sont rares pour le gardien de but le plus cher du monde en raison de la forme du numéro un Edouard Mendy. Il a par la suite été lié à un transfert au cours des dernières semaines.

Mais Kepa a gardé une feuille blanche dans son dernier caméo pour rappeler ce qu’il peut offrir. Tuchel a déclaré qu’il n’était pas surpris par l’affichage de l’Espagnol et a salué son attitude globale.

L’entraîneur allemand a déclaré : « Je suis super heureux et impressionné. Ce n’est plus une surprise. Il est dans cet état d’esprit où il vient de livrer.

« Il fait ce qu’il est censé faire et c’est ce qu’il montre chaque jour à l’entraînement. Je suis absolument sûr que c’est la raison pour laquelle il a ces performances.

Tuchel sera impatient d’accueillir à nouveau plus de ses options seniors pour le prochain programme de Noël chargé de Chelsea.

Lorsqu’on lui a demandé qui pourrait être de retour pour leur voyage du lendemain de Noël à Aston Villa, il a répondu : « Si je comprends bien, ce sera tout d’abord un test négatif. Je crois que nous avons eu un test négatif pour Romelu [Lukaku] et Callum [Hudson-Odoi]. «

