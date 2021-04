Tuchel explique comment il a été renvoyé du PSG

10/04/2021 à 18:47 CEST

Thomas Tuchel Ce fut un Noël difficile cette année. Trois jours plus tôt, le PSG l’a congédié de façon inattendue et il s’est retrouvé sans travail. Heureusement pour lui, quelques jours plus tard, il a pu trouver une place sur le banc de Chelsea. Tuchel a expliqué toute cette situation dans une interview avec Sky Germany.

«C’était très surprenant. Je me souviens que c’était le 22 décembre, j’avais l’impression que ça allait arriver dès le début de l’après-midi. J’ai eu une conversation avec le directeur sportif (Leonardo) puis j’ai eu une autre nouvelle juste avant le match contre Strasbourg le lendemain. J’avais l’impression qu’ils pouvaient me virer, mais je n’y croyais pas. Nous avons battu Strasbourg 4-0 & rdquor;, a déclaré Tuchel.

À quoi il a ajouté: “Après cela Leonardo et moi avons eu une conversation qui n’a pas duré plus de deux minutes car il n’avait pas grand chose à me dire non plus. Quand je me suis levé, je leur ai dit que je devais le réparer et je suis parti. Nous avons récupéré nos affaires à Paris et sommes rentrés chez nous pour fêter Noël. Au niveau du travail, j’ai passé un Noël merdique, mais j’ai trouvé le meilleur cadeau sur le sapin de Noël avec Chelsea& rdquor;.

Dans l’aperçu du match mémorable de la Ligue des champions contre Porto, l’Allemand a parlé de la fuite combat entre Rüdiger et Kepa Arrizabalaga.

“C’était une situation tendue. Il y a des moments où vous laissez ce genre de choses se débrouiller tout seul, mais dans ce cas, nous devions intervenir, alors oui, c’était un gros problème. Ce n’est pas quelque chose que nous voulons accepter que cela arrive, mais c’est quelque chose qui peut arriver, nous avons des joueurs très compétitifs à la fois dans les séances d’entraînement et dans les matchs “, a déclaré Tuchel.” Même ainsi, la façon dont les gars ont géré la situation était géniale, ont montré qu’ils avaient beaucoup de caractère et qu’ils se respectaient beaucoup. Ils ont clarifié les choses et le lendemain, il n’y avait plus aucune trace du problème. C’est la chose importante, qu’il reste entre nous et qu’ils le résolvent de manière honnête pour me montrer qu’ils ont une bonne attitude. “

L’ancien PSG a commenté que ils n’allaient pas punir les joueurs «En raison de la façon dont ils ont clôturé le thème & rdquor ;, et que ils n’iraient pas chercher qui a fui la confrontation entre les deux.