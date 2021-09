Tuchel explique pourquoi Chelsea a travaillé contre Zenit; Lukaku plaisante sur Rudiger

L’entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel, était ravi de sa victoire 1-0, même s’il a admis que le Zenit s’était avéré difficile à percer, tandis que Romelu Lukaku a offert la réponse d’un attaquant prototype lorsqu’il a été interrogé sur la course en solo d’Antonio Rudiger.

Chelsea a travaillé dur pendant une grande partie du match contre le Zenit jusqu’à ce que la signature du record du club Romelu Lukaku trouve la percée. Repéré d’un superbe centre de Cesar Azpilicueta, le tueur à gages belge a fait ce qu’il sait faire de mieux en jetant un coup d’œil au ballon à l’intérieur du deuxième poteau.

Avec une avance enfin acquise, les Bleus se sont alors mis à faire ce qu’ils font de mieux en tant qu’unité collective – garder les draps propres.

Le Zenit a poussé pour un égaliseur, mais leurs efforts ont finalement été vains alors que Chelsea a commencé sa campagne en Ligue des champions avec une victoire acharnée 1-0 à Stamford Bridge.

S’adressant à BT Sport après le match, Tuchel a déclaré: «Ce n’était pas frustrant. C’était dur contre des adversaires très forts. Nous avons dû travailler très dur. J’ai ressenti une énorme intensité de notre part que nous avons apportée au match.

«Nous avons eu un peu de mal à créer des occasions et des tirs en première mi-temps. En deuxième mi-temps, c’était un peu plus facile de trouver des espaces et de tirer. C’était une victoire méritée. Durement gagné. Il nous a fallu du temps pour les fatiguer mais j’ai aimé ce que j’ai vu.

RAPPORT DE MATCH: Lukaku fait la différence alors que Chelsea dépasse le Zenit lors du premier match de la Ligue des champions

« Vous avez besoin de l’énergie de la foule et c’était une atmosphère fantastique.

“C’était une excellente tête [from Lukaku for the goal], un croisement bien chronométré d’Azpilicueta. Il a eu le courage d’intervenir et nous avions des corps dans la boîte. C’est pourquoi il [Lukaku] est là. Il aime marquer et il est décisif pour nous.

« Nous nous attendions à un match difficile car c’est la plus haute compétition d’Europe et ce sont les champions de Russie.

« Nous devions être à notre meilleur niveau. Je suis content car nous avons dû beaucoup travailler. Ce n’était pas facile. Il est difficile de performer régulièrement à ce niveau.

« Gagner est bon pour notre foi. Nous n’avons pas terminé mais nous sommes bien placés pour nous améliorer. La première étape est faite. Mais il reste cinq matchs à jouer [in the group stage]. “

Lukaku offre une réponse prévisible à la course Rudiger

Le vainqueur du match de Chelsea, Lukaku, s’est également adressé à la presse, déclarant à BT Sport : « Je suis vraiment content de la victoire. Aujourd’hui, c’était une meilleure performance que le week-end. Nous devons continuer à grandir.

« Moi et César [Azpilicueta] d’accord sur certains types de mouvements sur le terrain. Je devais avoir le bon timing mais c’était une belle balle de sa part. Nous savions que ce serait un match difficile, mais nous l’avons très bien contrôlé.

Concernant le superbe run en solo de Rudiger qui a failli déboucher sur un but, Lukaku a plaisanté : « J’attendais le ballon à la fin ! C’était bon. Cela a permis à l’équipe et à la foule de bouger.

Lorsqu’on lui a demandé à quoi ressemblerait une victoire en Ligue des champions avec Chelsea, le Belge a conclu : « Un match à la fois. Aujourd’hui, c’est le premier match. Maintenant, nous avons un match difficile ce week-end contre Tottenham. »

