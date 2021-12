Tuchel exprime les frustrations de Chelsea; fournit un jugement initial sur les blessures de James

Thomas Tuchel a exprimé sa frustration après que Chelsea ait été repoussé lors d’un match nul 1-1 avec Brighton, au cours duquel leur situation de blessure s’est aggravée.

Chelsea semblait être sur la bonne voie pour une troisième victoire consécutive après que Romelu Lukaku les a placés devant avec une tête. Cependant, ils ont fait face à beaucoup de pression de Brighton, qui a finalement égalisé dans les arrêts de jeu via Danny Welbeck.

C’était une récompense méritée pour les efforts des visiteurs, ramenant Chelsea sur terre. Bien que sept invaincus dans toutes les compétitions, ils ont eu du mal à créer un véritable élan en décembre.

Pour compliquer leur situation, Reece James est parti en première mi-temps avec ce qui ressemblait à une blessure potentiellement grave. Étant donné que Tuchel est déjà aux prises avec plusieurs blessures dans son équipe, le moment n’était pas idéal.

James était l’un des deux joueurs à être expulsé, l’autre étant Andreas Christensen. S’étant déjà plaint du calendrier, Tuchel était encore plus frustré après son deuxième match en quatre jours.

« Très frustrant, bien sûr très décevant car nous avons tout donné et nous avons eu suffisamment de grandes chances pour décider du match », a déclaré Tuchel à Amazon Prime.

« C’était un match très intense et nous avons encore deux changements à cause des blessures. Donc, dans le vestiaire, ils sont complètement, complètement épuisés. Mais c’est le même sujet chaque jour de match maintenant.

« Et nous avons une décision horrible de l’arbitre. C’est une pénalité claire pour deux zéro, même pas cochée. Alors tout contre nous.

Tuchel faisait référence à un incident au cours duquel Christian Pulisic est tombé dans la boîte après un voyage apparent.

Tuchel confirme la nature de la blessure de James

Son objectif principal était cependant de savoir à quel point son équipe était étirée récemment. Maintenant, avec deux autres joueurs prêts à sortir des sorts – avec des préoccupations particulières pour James – il a déclaré qu’ils devaient être davantage protégés.

« Nous avons deux blessés. Encore une fois, nous devons jouer avec des joueurs qui seraient normalement absents après 60 minutes, c’est le but », a déclaré Tuchel.

« Aucun pronostic (sur James). Blessure à la cuisse.

« On peut essayer de trouver des joueurs prêts à jouer. Nous n’avons plus d’ailiers, nous avons tout le monde blessé et des joueurs qui reviennent de situations de Covid et nous jouons, jouons, jouons.

« Je protégerai toujours mes joueurs et nous devons tout d’abord digérer cela. »

Il y a un autre revirement rapide avant le prochain match de Chelsea, contre Liverpool dimanche.

